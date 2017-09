16. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově začínají

Český Krumlov - Čtvrteční program v Českém Krumlově nabízí prohlídku mnohých zajímavých míst a svatováclavský jarmark i dobroty.

Svatováclavské slavnosti i letos nabídnou mezinárodní folklórní festival.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

ČTVRTEK 28. 9.

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 - 17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK



CHRÁM SV. VÍTA

13.00 a 15.00 MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOSTELA A KAPLE SV. VÁCLAVA s odborným výkladem Mgr. Petra Pavelce, ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích

18.00 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

Slavnostní mši celebruje českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.



SLOUPOVÁ SÍŇ, I. NÁDVOŘÍ SHZ ČESKÝ KRUMLOV

11.00 Dopolední matiné pěveckého sboru BELLARIA Český Krumlov

Pěvecký sbor Bellaria Český Krumlov byl založen v roce 2016. Ačkoli je poměrně mladým tělesem, jeho zpěváci jsou již sezpívaní ze sboru, ve kterém mnoho let společně působili a jejich tváře jsou nejen v hudební oblasti města známé. Zájem o hudbu a sborový zpěv zde spojuje osobnosti mnoha různých profesí a sfér společenského života. Sbor vede Ing. Jana Eremiášová. V programu zazní skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, Z. Lukáše, O. Gjeilo, W.A. Mozarta, lidové písně a další.

Jako host vystoupí DuoDam, českokrumlovské dámské duo ve složení Šárka Havlíková (flétna) a Klára Ferenczi (kytara), které hraje komorní hudbu od renesance a baroka až po současnost, nevyhýbá se ani latinskoamerickým skladbám především v rytmu tanga, samby nebo ragtime. V rámci svých vystoupení DuoDam střídá různé flétny i kytary. V programu DuoDam zazní: Renesanční tance, J.S.Bach, F.Couperin, M.Bevilacqua.



KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

10.30 – 19.30 ŠVESTKOVÉ HODY V ODDYCHOVÉM CENTRU U KLARISEK

Kam na dobroty ze švestek? No přece do kláštera na švestkové knedlíky, koláče, povidlové buchty nebo švestkové pivo! Klášterní koláčky a křupavé zelňáky chybět nebudou! Dobroty ze švestek na vás budou čekat od 28. září do 1. října 2017.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

14.30 PROHLÍDKY MĚSTA s průvodcem – zdarma, v češtině, délka cca 90 minut, kapacita max. 90 osob (2 skupiny). Sraz na náměstí Svornosti. Rezervace a vstupenky v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets



ZÁMECKÉ VINNÉ SKLEPY, Renesanční dům na V. zámeckém nádvoří

13.00 – 18.00 PROHLÍDKA SCHWARZENBERGSKÝCH ARCHIVNÍCH VINNÝCH SKLEPŮ

Prohlídka spojená s degustací vín. Ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov a firmou Kámen a písek, spol. s r.o.



PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN - VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 – 19.00 UKÁZKA MODELU STARÉHO VLTAVSKÉHO VORU K PLAVENÍ DŘEVA

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA VORU

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin.

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je občerstvení na voru. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti - Horní 150, nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.



DOBRKOVICKÁ JESKYNĚ

10.00 - 17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ DEN LOVCŮ MAMUTŮ V DOBRKOVICKÉ JESKYNI

Další tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické jeskyni proběhne opět 28. 9. 2017 na svatého Václava. Kromě vyprávění o jeskyni s ukázkami nálezů budeme mít plné ruce práce. Dny se krátí, je čas rozloučit se se sluncem, vyčinit letní kožešiny, opravit zbraně, rozdělat ohně a doplnit zásoby. Je třeba také obnovit kouzlo jeskynní malby a přilákat duchy zvířat na Velký podzimní lov, jehož se zúčastní i vzácní hosté z dalekých spřátelených tlup plzeňského i prácheňského kraje. Oj, to bude velký den! Bude mnoho věcí k vidění, slyšení i vyzkoušení. Přijďte se s námi připravit na dlouhé období Ledového muže, ať si máte doma v jeskyni za dlouhých zimních večerů také o čem vyprávět!

Více o programu na www.muzeumck.cz nebo na Facebooku. Pořádá: Regionální muzeum v Českém Krumlově.



MUZEUM VLTAVÍNŮ

10.00 – 18.00 PROHLÍDKY MUZEA VLTAVÍNŮ

V Muzeu vltavínů prožijete celý příběh unikátních jihočeských drahokamů s vesmírným původem. Interaktivní expozice Vás provede od vzniku planet až po dnešní vesmírné katastrofy. Prohlédnete si nejkrásnější sbírku vltavínů a vlastníma rukama hodíte na zeměkouli ničivý meteorit. U příležitostí Svatováclavských slavností máte tento den 50% slevu na vstupné.



GRAFITOVÝ DŮL

10.00 - 15.00 PROHLÍDKY PODZEMÍ GRAFITOVÉHO DOLU

Časy prohlídek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin. Vstupné zdarma pro děti.

Prohlídka dolu důlním vláčkem s odbornými průvodci včetně zapůjčení hornických oděvů, obuvi a ochranných pomůcek. V areálu dolu možnost občerstvení a posezení. Rezervace nutná, e-mail: grafitovydul@seznam.cz. Více informací o prohlídkách na www.grafitovydul.cz



KOLEKTOR POD MĚSTEM

10.00 – 16.30 PROHLÍDKY KOLEKTORU

Začátky prohlídek jsou: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin. Rezervace nutná, e-mail: info@ckrumlov.info

Prohlídka důlního díla pod částí historického centra města. Z bezpečnostních důvodů je kapacita jedné prohlídky omezena na 7 osob starších 15-ti let. Vchod z parkoviště P2 – Pod poštou. Důležité upozornění: Chladné prostředí okolo 10 °C, zákaz kouření a vstupu podnapilým osobám.



POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉ HOŘE

13:00 – 17:00 PROHLÍDKY AREÁLU - mimořádné vystavení odlitku hlavy Krumlovské madony

19:00 – 23:00 SVATOVÁCLAVSKÁ NOC s působivým osvětlením a koncertem