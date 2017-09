Akci typu "kulový blesk" zažili v úterý klienti a pracovníci Domova pro seniory

Kaplice - Bez nadsázky se dá říci, že akce „kulový blesk“ vypukla v úterý v Domově pro seniory v Kaplici. Klienti poprvé celí rozechvělí vstoupili do zbrusu nového domova.

Možná, že někteří z nich kvůli tomu v novém bydlení stráví z úterka na středu i neklidnou noc, než si zvyknou na postel v moderním prostředí.

Domov pro seniory v Kaplici totiž prošel nákladnou rekonstrukcí a modernizací a v úterý poprvé přivítal své obyvatele. Mezi pobočkou domova v Českém Krumlově a budovou v Kaplici se tedy odehrávalo veliké stěhování. Jedna parta zaměstnanců odesílala a předávala klienty, nábytek a věci v Českém Krumlově, druhá parta zaměstnanců je přijímala v Kaplici. Mezi městy tak téměř po celý den pendlovaly sanitní, stěhovací i jiné vozy.



„Je to pro všechny velký Den,“ řekla ředitelka Vladimíra Holczerová. Domov pro seniory Kaplice převzal od dodavatelů zrekonstruované budovy v minulém týdnu. Na to, připravit nové interiéry na stěhování, měli jeho zaměstnanci zhruba čtrnáct dní. Na druhé straně, tedy na českokrumlovském pracovišti, byli všichni připraveni na stěhování během jednoho týdne.

Stěhování byl velký zásah do poklidného života klientů domova. Mnoho z nich to více či méně rozrušilo. „Dnešek nás rozhazuje všechny,“ řekla s úsměvem Vladimíra Holczerová. „Některé klienty přepadá dojetí, jiné nervozita. Ale jdou ze tří a dvoulůžkových pokojů do svého, tedy do jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou.“

Čtyřiaosmdesátiletá Zdena Šiktanzová seděla v křesle ve svém pokoji v doprovodu rodinných členů s úsměvem. „Už jsem vybalená. Nervozita opadla, jenom zvyknout si bude horší. Já byla v Krumlově tak spokojená. Je to tu krásný, všechno nový, ale musím si zvyknout.“



Změna je to však vskutku zásadní. Do domova v Kaplici se totiž přestěhovali naprosto všichni klienti, což znamená, že detašované krumlovské pracoviště po 19 letech osiří a zanikne.