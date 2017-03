Alena a Josef Kaprasovi slaví v sobotu zlatou svatbu

Český Krumlov – Ve vlaku se v 19 letech seznámili Krumlovačka Alena s Josefem, toho času vojínem základní vojenské služby. Netrvalo dlouho, vzali se a od té doby jsou spolu.

Manželé Alena a Josef Kaprasovi. Foto: archiv rodinyFoto: Deník / Kyselová Zuzana

Loni oba oslavili sedmdesátku. A dnes (v sobotu 25.3.), na den přesně, obklopeni svými blízkými slaví zlatou svatbu, to znamená výročí 50 let společného soužití.



Jeden a půl roku po osudové jízdě vlakem se Alena a Josef stali manžely Kaprasovými. Od té doby žijí v Českém Krumlově. „Asi šestkrát jsme se stěhovali, ale vždycky jenom v rámci Českého Krumlova,“ doplnila prostřední ze tří dcer, Dana Krtková. Kaprasovi tedy odchovali tři děti a dnes se těší z kupy vnoučat a brzkého narození prvního pravnoučete. Toho se jim dostane v rodině dcery Aleny od vnučky Aleny.



Manželé Kaprasovi to neměli v životě jednoduché. A tak přišly i trudné chvíle, kdy nebyly vždy jejich dny prozářené sluncem. Zvládali toho neuvěřitelně mnoho. Náročných bylo zejména sedm let, kdy si Alena Kaprasová vzala k sobě domů do péče nemohoucí maminku a této péči velmi obětovala.



„Maminka se celý život o někoho starala,“ vyprávěla dcera Dana. „Vystudovala gymnázium a zdravotní školu. Pracovala ve zdravotnictví, nejprve v kojeneckém ústavu, pak v nemocnici, v pečovatelské službě. Má opravdu odslouženo. Pořídili si pejska, tak já doufám, že nyní si konečně odpočine. Táta jí hodně pomáhal.“



Josef Kapras pochází z Chvaletic. Je vyučený truhlář, ale všestranný všeuměl. „Je workoholik,“ směje se Dana Krtková. „Pořád musí něco dělat.“



Navzdory svému vytížení si manželé našli čas i na koníčky. Kromě péče o děti a maminku zvládali ještě více než dvacet let hrát na housle v kapele Růže. Rekreovat se jezdili na chatu u Lipna. A loni k narozeninám se jim rodina postarala o mimořádný zážitek, na který jistě nezapomenou. Sedmdesátiny oslavili letem v balonu.