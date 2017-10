Autem se teď už přes Lipno v Horní Plané nedostanete

Horní Planá - Od pondělka ukončil své plavby přes lipenské jezero převoz v Horní Plané. Čeká ho mimořádná generální oprava.

O víkendu auta převážela hornoplánská nákladní loď přes jezero mezi Horní Planou a Bližší Lhotou naposledy. Od pondělí už je vytažená na břehu a specialisté ji připravují na pořádnou opravu. Pro auta to znamená, že musejí na druhý břeh oklikou kolem jezera, ale cyklisté mohou být v klidu. Ty i s jejich koly budou dál na druhý břeh vozit převozníci podle dosavadního jízdního řádu, a to malou nákladní lodí zvanou Bafal.

„Bude to pro ně zase jiná jízda,“ přitakal s úsměvem převozník Marcel Lorenc.

Velká loď má toho totiž už hodně za sebou. „Po 46 letech provozu je nutná velká oprava, její dno se za celou dobu neměnilo.“

Marcel Lorenc pokračoval: „Určitá tloušťka toho plechu tedy chybí. Musí se udělat nové oplechování. Jak dno lodi skutečně vypadá, se teprve ukáže, až se k němu pracovníci specializované firmy po otevření dostanou. Čili se teprve uvidí, co bude dál.“

Převoz poslední jízdu absolvoval v neděli v 17 hodin. Pak převozníci loď začali připravovat na vytažení, načež přijeli hasiči, aby pomohli loď vytáhnout na břeh.

„Loď musíme postavit na rovinu a vyheverovat ji,“ naznačil v sobotu další postup převozník. „Firma ji vloží na speciální kozy. Může se stát, že bude třeba nakonec vyměnit celou tu vanu lodi.“ Odborná firma, která má zkušenosti s mnohem většími loděmi, si s hornoplánskou nákladní lodí poradí. Jak dlouho bude oprava trvat, v této chvíli nikdo neví, ale bude snaha to zvládnout, než přijdou mrazy. Až bude hotovo, stará nákladní loď z roku 1971 se zase vrátí na vodu.

Marcel Lorenc se na ní plaví již čtvrt století. „Právě jsem na ní ukončil 25. sezonu,“ přikývl. „Byla to pěkná sezona, přálo nám hezké počasí, kolařů i turistů byly spousty.“

Za těch pětadvacet let Marcel Lorenc na lodi leccos zažil. „Jednou jsme jeli s velkou nákladní lodí na pomoc staršímu Rakušanovi, který spadl z jachty do vody a nemohl se dostat zpět. Na pomoc nás zavolali rybáři. Vydali jsme se k němu a shodou okolností jsme zrovna vezli zájezd žen z Českého červeného kříže, takže mu poskytovaly první pomoc.“

Převoz má někdy i zvířecí pasažéry. „Třeba koně,“ zavzpomínal Marcel Lorenc. „Vezli jsme i skupinu kovbojů z Rakouska asi se šesti koňmi. Museli si zaplatit mimořádnou jízdu, protože na lodi museli být z bezpečnostních důvodů sami, aby, kdyby se koně splašili, někoho nezranili. Jinak převážíme zvířata na speciálně upravených vlecích, protože najíždět na loď se zvířaty není jednoduché.“

O víkendu loď převážela i kamiony s balíky slámy a sena, neboť farmáři se snažili dovézt přes Lipno, co mohli, dokud loď jezdila.

Nákladní převozní loď, které převozníci jednoduše říkají Náklad, má nosnost 29 tun a kapacitu pro 60 osob.