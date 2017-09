Balónové létání udělalo tečku za letní sezónou na Lipensku

Lipensko - Více než stovka vzduchoplavců plula o víkendu v koších četných balónů nad krajinou kolem Lipna.

Balónové létání, které pořádal Turistický spolek Lipenska jako nultý ročník, by se mělo stát novou tradiční akcí Lipenska.



O víkendu se tak k Lipnu sjeli balonáři z různých koutů republiky a sousedního Rakouska, aby se zúčastnili hromadného letu nad oblastí, která, co se směru větru týká, často přináší překvapení.



„Směr větru se tu často točí, ale ani bezvětří není bez problému,“ přiblížil Pavel Božoň z firmy Lety balonem, s.r.o., který se stal spoluorganizátorem a také praktickým ověřovatelem možností létat na Lipensku. Doposud na Lipensku totiž neletěly více než dva balony najednou, teď se jich sjela dvacítka. „Velká voda Lipna může být právě za bezvětří pro přistání balónu nepříjemnou pastí.

Kromě toho je nedaleko Vojenský prostor Boletice a Národní park Šumava, nad kterými se létat jen tak nemůže. A konečně jsou nedaleko hranice s Rakouskem.



Úspěch slavil zejména páteční odpolední let, kdy se u Černé v Pošumaví podařilo odstartovat 18 balónů najednou. „Vrcholem byl neuvěřitelný západ slunce, které do ruda zbarvilo nejenom nebe, ale i vodní hladinu Lipna,“ podělil se o dojmy Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska. „V sobotu ráno pršelo a foukal jen slabý vítr směrem k vodě. Proto byl start balonů přesunut do

Krumlova. Odtud všichni letěli k Lipnu, téměř až k Hořicím na Šumavě. Lety v sobotu večer a v neděli ráno byly pro déšť zrušeny.“



„Přijeli jsme na Lipno létat až z Brna,“ řekl Libor Staňa, majitel společnosti Balony.eu, který dovezl čtyři balony. „Pro nás balonáře je Lipensko zajímavou výzvou. Určitě jsme si to tady užili.“



„Za rok bychom chtěli na Lipensku přivítat okolo padesáti balonů,“ uzavřel Jiří Mánek. „A to i s větším zapojením zahraničních balonářů.“