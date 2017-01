Blanský les má novou přírodní památku

Český Krumlov - Cvičák se jmenuje nově vyhlášená přírodní památka u Českého Krumlova v místech, kde se v minulosti proháněla vojenská technika.

Přástevník kostivalový v CHKO Blanský les.Foto: Zdeněk Hanč

Jedná se o převážně travnatou plochu na vápencovém podkladu v těsném sousedství Českého Krumlova. Přírodní památka se rozkládá na ploše 62 hektarů v nejjižnější části CHKO Blanský les.



„O ochranu tohoto území jsme usilovali dlouho," říká Petr Lepší ze Správy CHKO Blanský les. „Jedná se o nejnižší stupeň ochrany. Snažili jsme se nechat oblast co nejvíce otevřenou veřejnosti jako klidovou zónu."



Památka chrání tamní zachovalá společenstva širokolistých suchých trávníků s rozptýlenými porosty dřevin. Roste tam mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin. Typickými rostlinami Cvičáku jsou například oman vrbolistý, bělozářka větevnatá a dominantní trávou je válečka prapořitá, která na podzim krásně rezatí.



„Nejdůležitější je ale ochrana vzácných druhů motýlů a ptáků," zdůraznil Petr Lepší. „Mezi ně patří například krásně barevní motýli přástevník kostivalový, modrásek hnědoskvrnný či okáč kluběnkový. Z ptáků je možné zahlédnout pěnici vlašskou, ťuhýka obecného a krutihlava obecného."



Vyhlášením památky se ohledně využívání tohoto prostoru nic nemění. Nicméně pro výraznější činnosti je třeba souhlasu Správy CHKO. Není tam omezený pohyb lidí ani sběr lesních plodů. Jediné, co by se mělo v budoucnu změnit, je, že by tam měla vzniknout naučná stezka.



„Charakter zachovalých lučních porostů se budeme snažit dál podporovat pastvou a kosením, výřezy náletových dřevin," říká Petr Lepší. „Také plánujeme výsadbu ovocných dřevin, údržbu cest a pro obojživelníky se chystáme vybudovat tůňky nebo větší nádrže."