Blíží se hlasování, jaký projekt pro Český Krumlov uspěje

Český Krumlov - Návrhy lidí, jak vylepšit některé lokality v Českém Krumlově, postupují do další fáze.

Český Krumlov. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Jedná se o návrhy takzvaného participativního rozpočtu. To znamená, že o části městského rozpočtu mohou obyvatelé určité lokality diskutovat a rozhodovat o jeho využití.

Už v červenci českokrumlovský městský úřad projednal s veřejností na šedesát takovýchto návrhů. Ty byly poté odborně posouzeny a zhodnoceny, nakolik je možná jejich realizace.

Nyní se předkladatelé projektů opět setkají se zástupci města a městského úřadu v úterý na úřadě v Kaplické ulici. Od 15 hodin se uskuteční setkání pro oblasti Nové Dobrkovice, Latrán – Špičák, Nádražní Předměstí, Domoradice a Vyšný.

Setkání na úřadě:

Projekty budou od října uveřejněny na www. rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Při úterním setkání na Městském úřadě v zasedací místnosti od 15 a 17 hodin bude parkoviště před úřadem zdarma.

Od 17 hodin pak pro oblasti Nové Spolí, Horní Brána, Plešivec a Slupenec. „Cílem setkání bude vytvořit finální seznam projektů a uzavřít návrhy vhodné pro hlasování,“ říká mluvčí města Petra Nestávalová. „Všechny vhodné projekty participativního rozpočtu, o kterých budou moci lidé hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách v polovině října. Už teď se mohou zájemci o hlasování na těchto webových stránkách registrovat v aplikaci City Barometr pod odkazem Rozpočet – hlasování.“

Hlasování bude funkční a spuštěno v listopadu, aby měli všichni žadatelé dostatečný prostor pro vlastní medializaci projektů a získání potřebných hlasů.

Mezi navrženými projekty převládají doplnění mobiliáře na veřejná prostranství, úpravy dětských hřišť a herních ploch, také posílení bezpečnostních prvků na komunikacích.

„Město Český Krumlov přichází s nabídkou financování participativních projektů v tomto roce poprvé a v rámci pilotního projektu samo hledá nejlepší způsob realizace,“ říká místostarosta Josef Hermann. „Pro úředníky, vedení města, předkladatele i samotnou hlasující veřejnost jde o novinku a postupy, které se musíme vzájemně naučit zkoordinovat a co nejlépe oboustranně pochopit. Věřím však, že tuto iniciativu českokrumlovská veřejnost ocení a v příštím roce ji opět využije.“

Podněty, co by si lidé ve městě přáli, nebo co jim chybí, předložila českokrumlovská veřejnost prostřednictvím online formuláře a osmi sběrných boxů. Možnosti využilo bezmála padesát občanů a podnikatelů z osmi městských částí, kteří zaslali na šedesát projektů.