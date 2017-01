Často používanými nástroji ledna se stala hrabla a košťata

Českokrumlovsko - O hrabla, košťata a prostředky k zahřátí je v lednu v prodejnách regionu mimořádný zájem. Nejvíc na odbyt jdou ale běžky.

„Ano, hrabla, košťata, ale také především termosky a konvice na čaj, aby se lidé mohli zahřát, v posledních dnech ´letí´," potvrdila Marie Smolenová z prodejny Potřeby pro domácnost v Českém Krumlově. „Hitem jsou také těsnění do oken a dveří."



Nemusíte mít ale obavy, že byste na Krumlovsku nesehnali, co potřebujete. „I když jdou hrabla a košťata na dračku, zatím máme všeho dost. V případě potřeby zboží doobjednáváme," ujistila Marie Smolenová.



Podobně odpověděli i v jiných prodejnách. „Zájem je o hrabla, košťata, o lopaty už méně," sdělila Marie Šestáková v Průmyslovém a železářském zboží v Křemži. „Hrabla máme plastová i hliníková. Zatím je pořád od všeho dost."



V krumlovské prodejně sportu zase po pěti letech pociťují pořádná zájem o lyže. „O lyže sjezdové je zájem standardně. Ale jakmile padne sníh i tady dole, zaznamenáváme velký nárůst zájmu o lyže běžecké," sdělila spolumajitelka obchodu Hana Modlitbová. „K tomu pochopitelně o veškeré potřebné lyžařské vybavení."



Nabídka běžeckých lyží už je tedy značně probraná a kdo si plánuje běžky pořídit, měl by si pospíšit, ve skladech už jich také moc není. „Lyže jsou hodně probrané i ve velkoskladu, takže je třeba reagovat rychle," potvrdila Hana Modlitbová.