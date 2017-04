Čepičku nasadit, a vejce může jít na vandr

Velešín - Způsoby zdobení velikonočních vajec jsou rozmanité, ale napadlo by vás nasadit vajíčku čepičku s bambulí? Taková veselá vajíčka vytváří Marie Faltová z Velešína, vůbec první ředitelka domova důchodců v Kaplici.

Marie Faltová obléká vajíčka do roztomilých čepiček.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Jejím pestře barevným „očepičkovaným“ vajíčkům zapíchnutým v květináči to náramně sluší.



Jak jste přišla na to, že obléknete vajíčko?

Já jsem se ručními pracemi zabývala už v domově důchodců v rámci ergoterapie, kdy jsme se snažili lidi zaměstnat zábavnou činností. Mezitím jsem okoukala jiné přízové čepičky. Trochu jsem je okopírovala a začala vytvářet pro radost svou a jiných lidí.



Jak dlouho už miniaturní čepičky pletete?

Začala jsem s tím – ještě jsem asi nebyla v důchodu. Více než deset let to je určitě. Vždy po Vánocích prostě začnu. Dělám ale i jiné ruční práce.

Kolik čepiček už jsem mohla uplést, nemám vůbec představu. Loni mě přemluvili, abych nějaké vyrobila na velikonoční trhy do Kantůrkovce. Souhlasila jsem, abych Spolku přátel Velešína pomohla nějakou tou korunou. Také je nosím do klubu důchodců v Kaplici, jehož jsem členkou. Učila jsem plést tyto čepičky několik babiček. Tady ve velešínském domě s pečovatelskou službou se mnou spolupracuje pan Opolzer – vyrábí kolečka na výrobu bambulek. Jedna invalidní paní mi zase pomáhá s bambulkami, nebo s páráním. A také dělá čepičky. Lidé mi dodávají své zbytky bavlnek z domova. Začala jsem ale nakupovat i vlny pěkně barevné, protože lidé chtějí, aby čepičky byly jarní a veselé.



Některé bambulky vypadají, jako by z vlny ani nebyly?

Ty jsou z chemlonu. Ze starého dobrého chemlonu. Ten už se dnes snad ani koupit nedá. Mám ještě zbytky z minulých let. Nejprve ho nechám takhle rozmotat, pak ho nastříhám na pásy a namotávám na kolečko.



Jste zřejmě dobrá pletařka?

Ne, jen normální amatér. V minulosti jsem hodně pletla i jiné věci. Pletlo se hodně na děti, pletla jsem i háčkovala. Všechno možné.



Jak dlouho vám trvá čepička na jedno vajíčko?

Nejde jenom o pletení, také na vajíčka pistolí přilepuji oči, což je dost pracné, aby to drželo. Takže asi tak hodinu trvá komplet celé vejce. Vybrat materiál, uplést, všechno začistit, stáhnout. Baví mě vymýšlet ty barevné kombinace, snažím se, aby se vajíčko pak líbilo dětem i dospělým.