Čerství vánoční kapři putují do domácností Českokrumlovska

Českokrumlovsko - Vánoční prodej ryb začal. Kádě s živými rybami jsou před mnohými prodejnami kaplické Jednoty, ale ryby jsou k mání i jinde.

Vánoční prodej Novohradského kapra před krumlovským Ternem.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Kapry například můžete zakoupit v Pstruhařství Kaplice – Mostky každý den až do Štědrého dne. A to od 8 do 17 hodin, o Štědrém dni pouze od 8 do 10 hodin.



Na sádkách ve Chvalšinách ryby, a to nejen kapry, pořídíte nyní každý všední den od 7 až do 17 hodin. Kapr výběr je tu kilogram za 75 korun.



Kapry ale dostanete třeba U Zelené ratolesti v Českém Krumlově, u prodejny COOP Terno v Krumlově a v Kaplici na náměstí. Tady je k mání Novohradský kapr kilogram za 69 korun. Také u prodejen Jednoty ve Vyšším Brodě a Větřní. Tam všude prodej potrvá do 23. 12.

Jenom dnes kapry zakoupíte u prodejen Jednoty Horní Planá, Přední Výtoň, Besednice, Ločenice, Malonty a Rožmitál na Šumavě. Zítra budou ryby k mání v Bujanově a Přídolí.