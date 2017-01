Českému Krumlovu scházejí peníze na investice

Český Krumlov - Návrh rozpočtu města na letošní rok schválili koaliční i opoziční zastupitelé téměř jednohlasně s výjimkou jednoho hlasu. Na první pohled vypadá dobře, na druhé straně má háček.

Český Krumlov.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Rozpočet města předložený ještě před koncem loňského roku je vyrovnaný a pohybuje sev hladině okolo 300 milionů korun. Město si nebere žádné nové úvěry. Přebytek rozpočtu je 35 milionů korun.



„Vypadá to solidně, ale musíme z přebytku uhradit 7 milionů na splátky starých úvěrů, účelové prostředky z vodovodů a kanalizací ve výši 17 milionů korun musíme dát zpět do oboru, takže na ostatní investice zbývá něco málo přes 10 milionů – a to je málo," konstatuje místostarosta města Josef Hermann, který rozpočet sestavuje a volá po změnách.

„Když přidáme dotace, zbývá nám na investování zhruba 40 miliónů korun, a to není – s ohledem na majetek a potřeby města – dostačující. Pod čarou čeká zásobník investic typu oprav rekonstrukcí a dalších běžných prací za téměř 300 miliónů korun – a to nepočítám plavecký bazén nebo případnou čistírnu odpadních vod, kterou bychom měli v dohledném horizontu postavit či zrekonstruovat. Je to obrovský balík peněz – a proto jsem zmínil, že je třeba udělat něco zásadního," uvedl Josef Hermann, který pozval zastupitele na pracovní zasedání, kde budou předloženy některé náměty na změny.



„Musíme se zamyslet především nad příjmovými položkami, včetně například i daně z nemovitostí, což je velmi citlivé téma," říká konkrétně místostarosta. V oblasti příjmů je například zarážející, že z klíčového potenciálu města, kterým je turistický ruch, zdaleka neplyne tolik peněz přímo do rozpočtu, jak se na první pohled zdá a jak si mnozí myslí. Turismus je klíčovou ekonomikou hlavně pro podnikatele v cestovním ruchu, ale město získává do rozpočtu zhruba jen 12 miliónů korun.



Český Krumlov daleko předčí stejně velká města v republice co se týče běžných provozních nákladů na obyvatele. Oproti podobným městům má divadlo, knihovnu, zimní stadión, plavecký bazén, kino a další zařízení, které mívají v souhru jen města dvojnásobně až trojnásobně větší. Náklady jsou ale stejné. Krumlov má v rámci republiky i suverénně nejvyšší dotace v oblasti kultury, sportu a nadprůměrné jsou i dotace v sociální oblasti.



„Neznamená to, že je chceme snižovat. Na pokrytí investic je třeba vytvořit hlavně nové zdroje příjmů," vysvětluje místostarosta.