Česko zpívá koledy je tu! Přijďte si dnes vánočně zazpívat!

Český Krumlov - Už dnes odpoledne od 17.30 hodin čeká děti z Mateřské školky Za Nádražím v Č. Krumlově velká chvíle. Vystoupí na náměstí v Českém Krumlově na Česko zpívá koledy, které pořádá Deník.

Předškoláčci z Mateřské školky Za Nádražím v Českém Krumlově se těší na zpívání.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Předškoláčci nám zazpívají vánoční písničky jako Veliký bílý slon, Stromeček září nebo Rolničky. Ale v úterý ještě pod vedením učitelek Miroslavy Babidoričové a Marty Liškové vystoupení dolaďovaly, tak to budou možná i jiné písničky.



„Zpíváme rádi!" ujistily sborem děti.

Do školky chodí 76 dětí, z toho do třídy předškoláků 28. Některé se v úterý doléčovaly doma, aby mohly dnes vystoupit. Tak je nezklamte a přijďte si je poslechnout!

Kromě dětí ze školky uvidíte také, co se naučily děti z nového folklórního souboru Pětilístek z DDM Český Krumlov.

A dětem i nám všem při zpívání koled bude vyhrávat Krumlovská dudácká kapela!

Přijďte si užít pohodový večer ve všední den!