Chovatelské přehlídce trofejí vévodí zlatý jelen od Rožmberka

Kaplice - Stovky trofejí zvěře za loňský rok představují myslivci a jiní chovatelé z 96 honiteb a několika obor Českokrumlovska dnes a v sobotu do 18 hodin a v neděli do 12 hodin v kulturním domě Kaplice.

Na okresní chovatelské přehlídce trofejí v Kaplici udělila letos nově ustanovená hodnotitelská komise čtyřiadvacet medailových trofejí. Nejvíce bodů získal jelen z obory společnosti Agrowald.



„Také na přehlídce máme dva zlaté muflony, zlatou lišku a další význačné trofeje,“ láká do kulturního domu, kde je mimo jiné více než 830 trofejí srnčí zvěře, Lukáš Bodnár, předseda okresního spolku Českomoravské myslivecké jednoty. Předloženo je také 115 trofejí jelenů, což je rekordní počet. Z nich zlatou medaili získala trofej dvacateráka, který zahynul v oboře Přízeř po souboji s mladým jelenem. Prohlédnout si můžete rovněži jeho mohutné shozy.



K vidění je tu poprvé i paroží jelena sika.



Přehlídka představuje trofeje z honiteb Růžový Vrch, Dolní Dvořiště, Kaplice, Žofín, Věžovatá Pláně, Bujanov, Citajl, Cetviny, Meziříčí, Holubov, Mirkovice, Zlatá Koruna, Chlum, Frymburk - Hrdoňov, Horní Planá, Brloh, Hořice na Šumavě, Přísečná, Besednice, Velešín, Zvonková, Hrubec - Svéráz a z mnohých dalších.



Program:

Přehlídka trofejí je přístupná v pátek, sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

V sobotu od 9 hodin se před kulturním domem koná svod loveckých psů.

Od 13 hodin v sobotu začíná v kinokavárně okresní myslivecký sněm.