Co v sobotu nabízejí Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově

Český Krumlov - Město v sobotu žije slavnostmi a Mezinárodním folklórním festivalem.

Mezinárodní folklórní festival představí řadu zajímavých souborů včetně domácích.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Nově je doplní festival piva.



SOBOTA 30. 9.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI - moderují Jan Palkovič a Ivo Janoušek

10.00 - 22.00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

10.00 - 12.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Účinkují folklórní soubory: Whakaari Rotorua (Nový Zéland), Dr. Swarnamalya Ganesh Sri Neelothpalam (Indie), Reem aljolan folk band(Izrael), Kulturno umjetničko društvo "Ivančice"(Chorvatsko), Mladina(Plzeň), Úsviťáček (České Budějovice) a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže

12.30 80. VÝROČÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Slavnostní akt a předání výroční stuhy starostou města Český Krumlov.

12.45 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Zdravice oficiálních hostů festivalu.

13.00 – 17.45 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Vystoupení folklórních souborů

18.00 SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK

Společné setkání a fotografování všech dorazivších Václavů a Václavek a vyhlášení výsledků

18.30 – 21.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Večerní festivalový program.



INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 - 17.00 SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK

Registrace a podpis Václavů a Václavek v Pamětní knize Svatováclavských slavností

ŠIROKÁ ULICE

11.00 – 15.00 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Prezentace techniky a vybavení SDH města Český Krumlov.

14.00 Ukázka hašení požáru v historickém centru města. Ukázky techniky.



ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG

13.00 – 23.00 PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI – NOVINKA SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ

Prezentace piv z produkce Historického pivovaru Český Krumlov

Tradiční česká kuchyně v podání českokrumlovských kuchařů

Posezení ve dvou pivních stanech

Pořadatel: Historický pivovar Český Krumlov, Českokrumlovské sdružení kuchařské, Gastrobar s.r.o.

13.00 – 22.30 HUDEBNÍ PROGRAM



Moderuje Petr Kronika

13.00 – 14.30 Malá dechová hudba Doubravanka

15.00 – 16.00 Vystoupení heligonkářů z Čech a Rakouska

16.30 - 18.30 Hrajeto - schlager-reggae z Českého Krumlova

19.30 – 22.30 Papouškovo sirotci – oblíbená českokrumlovská kapela

13.00 – 19.00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S JEDNOTOU

Hry pro děti o ceny a dárky od partnera akce, jímž je Jednota COOP družstvo spotřebitelů v Kaplici.

13.00 – 19.00 KAMARÁDI BRNO – DĚTSKÝ SVĚT A POHÁDKOVÁ ŠKOLKA

Dětský svět – hry pro děti (panáci, puzzle, ryby)

Pohádková školka – krátká divadelní představení pro děti v časech 14.30 a 16.00 h

18.30 – 19.00 PREZENTACE NOVÉ ZNAČKY KRUMLOVSKÉHO PIVA



Komentovaná prezentace piv z produkce Historického pivovaru Český Krumlov.

Historický pivovar Český Krumlov navazuje na tradici vaření piva v Českém Krumlově, která je prakticky spojena se vznikem města už od 13. století.



KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

10.30 – 19.30 ŠVESTKOVÉ HODY V ODDYCHOVÉM CENTRU U KLARISEK

Kam na dobroty ze švestek? No přece do kláštera na švestkové knedlíky, koláče, povidlové buchty nebo švestkové pivo! Klášterní koláčky a křupavé zelňáky chybět nebudou! Dobroty ze švestek na vás budou čekat od 28. září do 1. října 2017.



10.00 – 18.00 ŘEMESLNÁ ULIČKA a ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE

Přijďte se naučit dovednostem našich předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře, knihaře, kováře, pekařky, valchářky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. V jednotlivých řemeslných dílnách si též můžete zakoupit i předměty, které vyrobili samotní klášterní řemeslníci. Platidlo: Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč



11.00 - 15.00 ROZTANČENÉ MĚSTO

Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživí v pravidelných intervalech Klášterní dvůr svým tanečním uměním. (Klášterní dvůr)



10.00 – 18.00 JIŘÍ HAVLÍK - PRŮVAN KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERŮ

Výstava černobílých fotografií českokrumlovského výtvarníka Jiřího Havlíka mapující více než dvacetileté období, kdy autor žil a tvořil přímo v krumlovských klášterech. Jiří Havlík je svými díly nejenom fotografickými zastoupen v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Za svou fotografickou tvorbu obdržel několik cen a odborných uznání. (vstup z Nádvoří klarisek). Vstup zdarma.



15.00 FIMFÁRUM - DIVADELNÍ KLUB ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA

Českokrumlovská scéna si pro děti i dospělé připravila čtyři pohádky z Fimfára Jana Wericha. Přestože všechna Werichova písmenka zůstala, tak pohádky jsou trochu jiné. Herci si totiž zahrají rodinné divadlo, kde si budou hrát víc než dost! Tak si udělejme vzájemnou radost a přijďte se podívat, zda se jim to povedlo! (Nádvoří klarisek, v případě deště ve Velkém sále). Kapacita 110 osob, vstup zdarma.



18.00 EMMA 75: DERNISÁŽ JUBILEJNÍ VÝSTAVY EMMY SRNCOVÉ

Nenechte si ujít slavnostní dernisáž úspěšné výstavy známé české malířky a herečky Emmy

Srncové! Využijte jedinečnou příležitost shlédnout naposledy v českokrumlovských klášterech svět očima Emmy! Součástí dernisáže bude vyhlášení vítěze dětské soutěže z tvořivého ateliéru „Maluj podle Emmy“ a prodej reprodukce obrazu „Pan Vok se vrací z flámu“, který se stal tváří jubilejní výstavy v českokrumlovských klášterech.

(Velký sál a Seminární místnosti). Vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

12.00 – 22.00 POZVÁNKA NA FESTIVAL VÍNA ČESKÝ KRUMLOV 2017 – ZAHRADNÍ DEGUSTACE VÍN

Podzimní ochutnávka vín s pozvánkou na Festival vína, který se koná již tradičně v termínu od 20. 10. do 30. 11. 2017 v Českém Krumlově. Ochutnáte okolo 50 vzorků vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Bulharska, Černé Hory. Degustace jednotlivých vzorků vína probíhá formou placených žetonů, které si můžete zakoupit na místě.



Pořádá: Festival vína Český Krumlov (Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond). Více informací naleznete na www.festivalvinack.cz



SEMINÁRNÍ ZAHRADA U HOTELU RŮŽE

11.00 - 16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Krátké taneční ukázky, prezentace účastníků Mezinárodního folklórního festivalu

17.00 – 18.00 BENGA ČAVE – vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru pod vedením Josefa Touška a Kristýny Touškové.



PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN - VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 – 19.00 UKÁZKA MODELU STARÉHO VLTAVSKÉHO VORU K PLAVENÍ DŘEVA

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA VORU S „NÁLODNÍM DIVADLEM“

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. Voroplavecké loutkové divadlo nabídne hry o historii Českého Krumlova, Českého království a Voroplavby na Vltavě.

11.30 – 15.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY S VÁCLAVEM



Plavby probíhají v časech: 11:30, 13:30, 15:30 hodin. Voroplavba s olympijským medailistou ve veslování Václavem Chalupou.



21.00 SVATOVÁCLAVSKÁ VEČERNÍ PLAVBA NA VORU

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je občerstvení

Srncové! Využijte jedinečnou příležitost shlédnout naposledy v českokrumlovských klášterech svět očima Emmy! Součástí dernisáže bude vyhlášení vítěze dětské soutěže z tvořivého ateliéru „Maluj podle Emmy“ a prodej reprodukce obrazu „Pan Vok se vrací z flámu“, který se stal tváří jubilejní výstavy v českokrumlovských klášterech.

(Velký sál a Seminární místnosti). Vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

12.00 – 22.00 POZVÁNKA NA FESTIVAL VÍNA ČESKÝ KRUMLOV 2017 – ZAHRADNÍ DEGUSTACE VÍN

Podzimní ochutnávka vín s pozvánkou na Festival vína, který se koná již tradičně v termínu od 20. 10. do 30. 11. 2017 v Českém Krumlově. Ochutnáte okolo 50 vzorků vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Bulharska, Černé Hory. Degustace jednotlivých vzorků vína probíhá formou placených žetonů, které si můžete zakoupit na místě.



Pořádá: Festival vína Český Krumlov (Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond). Více informací naleznete na www.festivalvinack.cz



SEMINÁRNÍ ZAHRADA U HOTELU RŮŽE

11.00 - 16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Krátké taneční ukázky, prezentace účastníků Mezinárodního folklórního festivalu

17.00 – 18.00 BENGA ČAVE – vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru pod vedením Josefa Touška a Kristýny Touškové.



PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN - VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 – 19.00 UKÁZKA MODELU STARÉHO VLTAVSKÉHO VORU K PLAVENÍ DŘEVA

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA VORU S „NÁLODNÍM DIVADLEM“

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. Voroplavecké loutkové divadlo nabídne hry o historii Českého Krumlova, Českého království a Voroplavby na Vltavě.

11.30 – 15.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY S VÁCLAVEM

Plavby probíhají v časech: 11:30, 13:30, 15:30 hodin. Voroplavba s olympijským medailistou ve veslování Václavem Chalupou.

21.00 SVATOVÁCLAVSKÁ VEČERNÍ PLAVBA NA VORU

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je občerstvení Srncové! Využijte jedinečnou příležitost shlédnout naposledy v českokrumlovských klášterech svět očima Emmy! Součástí dernisáže bude vyhlášení vítěze dětské soutěže z tvořivého ateliéru „Maluj podle Emmy“ a prodej reprodukce obrazu „Pan Vok se vrací z flámu“, který se stal tváří jubilejní výstavy v českokrumlovských klášterech.



(Velký sál a Seminární místnosti). Vstup zdarma, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

12.00 – 22.00 POZVÁNKA NA FESTIVAL VÍNA ČESKÝ KRUMLOV 2017 – ZAHRADNÍ DEGUSTACE VÍN

Podzimní ochutnávka vín s pozvánkou na Festival vína, který se koná již tradičně v termínu od 20. 10. do 30. 11. 2017 v Českém Krumlově. Ochutnáte okolo 50 vzorků vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Bulharska, Černé Hory. Degustace jednotlivých vzorků vína probíhá formou placených žetonů, které si můžete zakoupit na místě.

Pořádá: Festival vína Český Krumlov (Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond). Více informací naleznete na www.festivalvinack.cz



SEMINÁRNÍ ZAHRADA U HOTELU RŮŽE

11.00 - 16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Krátké taneční ukázky, prezentace účastníků Mezinárodního folklórního festivalu

17.00 – 18.00 BENGA ČAVE – vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru pod vedením Josefa Touška a Kristýny Touškové.



PŘÍSTAVIŠTĚ PARKÁN - VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 – 19.00 UKÁZKA MODELU STARÉHO VLTAVSKÉHO VORU K PLAVENÍ DŘEVA

10.30 – 18.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY NA VORU S „NÁLODNÍM DIVADLEM“

Plavby probíhají v časech: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin. Voroplavecké loutkové divadlo nabídne hry o historii Českého Krumlova, Českého království a Voroplavby na Vltavě.



11.30 – 15.30 PRAVIDELNÉ VYHLÍDKOVÉ PLAVBY S VÁCLAVEM

Plavby probíhají v časech: 11:30, 13:30, 15:30 hodin. Voroplavba s olympijským medailistou ve veslování Václavem Chalupou.



21.00 SVATOVÁCLAVSKÁ VEČERNÍ PLAVBA NA VORU

V ceně lodního lístku na všechny uvedené plavby je občerstvení

na voru. Lodní lístky je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo na prodejních místech společnosti - Horní 150, nebo Široká 53. Vice na: www.voroplavba.cz, nebo tel.: 605 218 018.



19.00 - 23.00 SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ

• Kláštery Český Krumlov - EMMA 75: Nenechte si ujít poslední příležitost návštěvy úspěšné výstavy známé české malířky a herečky Emmy Srncové! Využijte jedinečnou příležitost shlédnout naposledy svět očima Emmy!

• Egon Schiele Art Centrum, Široká ulice – OSUDY A DÍLO: PAVEL BRÁZDA (nar.1926) RETROSPEKTIVA, obrazy, objekty, akvarely, kresby, grafika, VĚRA NOVÁKOVÁ (nar.1928) RETROSPEKTIVA, obrazy, objekty, kresby, M.S.BASTIAN & ISABELLE L. (nar.1963 & 67), BASTOKALYPSE & BASTOMANIA, obrazy, 3D objekty



• Státní hrad a zámek Český Krumlov – Hradní muzeum a věž (II. zámecké nádvoří), Konírna (V. zámecké nádvoří) - expozice přístupné od 18.00 do 23.00 hodin, děti do 15 let pouze s doprovodem dospělé osoby, zákaz vstupu podnapilým osobám. Z důvodů bezpečnosti a plynulosti návštěvnického provozu bude kapacita expozic omezena.

• Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní ulice 155 – NOC V KNIHOVNĚ: netradiční prohlídka noční knihovny včetně běžně nepřístupných prostor s výkladem. Od 20.30 a od 22.00 hodin ve studovně „Čtení o svatém Václavovi“ – přijďte si poslechnout příběhy z dávných časů, legendy o svatém Václavovi.

• Kaple sv. Martina, Městský park – ILUMINACE, HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – DuoDam (20.00 - 21.30 hod.)

• Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272 - prohlídky (s průvodcem) od 19.00 do 22.30, kdy začne poslední prohlídka. Časy prohlídek v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Kapacita 20 osob na prohlídku. Zájemci si musí rezervovat prohlídku od 1. 9. 2017 na www.seidel.cz, případně na info@seidel.cz a telefonu 736 503 871. Případně bez záruky přímo na místě.



MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL, Linecká ulice 272

9– 12 a 13-15 SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ V

MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL

Zažijte neopakovatelnou atmosféru počátku 20. století okořeněnou vůní podzimu. Získejte jedinečnou dobovou fotografii do svého rodinného alba. Program se vstupným, rezervace nutná (+420 736 503 871, info@seidel.cz). Fotografování bez prohlídky: 150,- Kč / Fotografování s prohlídkou: za běžné vstupné + 100,- Kč



25 LET LESNÍ SPRÁVY V ČESKÉM KRUMLOVĚ

25km kondičně orientační, rekreačně rodinný pochod Pětadvacítka Lesů České republiky s doprovodným programem



Přihlášky a více info na https://ls202.lesycr.cz/