Cyklisté u Velešína E 55 podjedou, nad nimi přibudou odbočovací pruhy

Velešín - O zvýšení bezpečnosti na křižovatkách na E 55 kolem města Velešín usilují radní už od roku 2003. Až nyní radnice uspěla s první křižovatkou na vjezdu do města u obce Holkov.

Křižovatka na prvním vjezdu od Velešína směrem od Holkova.Foto: Bořivoj Havlíček

Ledy se podařilo prolomit díky cykloturismu. Tedy díky tomu, že se nyní připravuje dokumentace pro vybudování podchodu pod E55 mezi zahrádkami čili pod touto první křižovatkou.



„Připravuje se Pomalšská cyklostezka, která vede kolem Malše z Českých Budějovic do Římova a měla by vést dál směrem do Kaplice,“ vysvětluje starosta Velešína Josef Klíma. „Na druhé straně silnice E 55 se zase buduje cyklostezka Povltavská. Obě je třeba propojit a propojka povede právě přes velešínský Strahov a mezi zahrádkami pod silnicí E 55 na druhou stranu na Skřidla a krumlovskou stranu. Přechod přes silnici musí být pro cyklisty opravdu bezpečný, tak uděláme podchod.“



Ten pak také budou hojně využívat obyvatelé Velešína, dostanou se tudy v pohodě a bezpečně do zahrádkářské kolonie a na železniční zastávku, kde v současnosti staví i rychlíky a dokonce také mezinárodní expres Linec – Praha, takže podchod bude opravdu využívaný.



Město má na podchod územní povolení. „Tak jsme navrhli, aby se stavba podchodu rovnou spojilas úpravou křižovatky, která je nad ním,“ řekl Josef Klíma „A Ředitelství silnic a dálnic nebylo proti.“

Z TVARU Y NA T

Křižovatka by se tak do roku 2008 měla změnit.



Z tvaru písmene Y dostane tvar písmene T. Na E 55 vzniknou odbočovací pruhy, ale šíře vozovky zůstane zachovaná. Úsek vozovky, který se pro vozidla uzavře, bude k dispozici pěším, kteří tudy zamíří do Holkova.



Protože během prací nebude možné veškerý provoz z E 55 vést přes město, budou se práce odehrávat vždy jen na jedné polovině silnice E 55. Reálné je, že by se stavba uskutečnila v roce 2018, věří starosta Josef Klíma. „Co se týká podchodu, zahrádkáři nemusejí mít obavy, nikdo o nic nepřijde. Naopak se zlepší přístup k zahrádkám, protože komunikace pod podchodem zpevní zámková dlažba.“



Více čtěte ve čtvrtečním Českokrumlovském deníku.