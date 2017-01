Děti s dietou se staly rukojmím byrokracie

Český Krumlov - Vaření dietních jídel pro jedenáct žáků českokrumlovských škol stojí po loňském striktním opatření ze strany vládních úředníků dvě stě tisíc korun ročně. Město se s tím nehodlá jen tak smířit.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Dalibor Krutiš

„Předložili jsme radě dopis, který zašleme ministryni školství. Zdvořile ji v něm žádáme, aby přehodnotila loňská striktní nařízení, která de facto znemožnila vařit dětem diety ve školách, což léta skvěle fungovalo," uvedl starosta města Dalibor Carda, který má dlouholetou praxi ředitele školy a problematika je mu blízká.



Školy by musely ve jménu oddělování a dalšího oddělování odděleného změnit dispozice kuchyní tak, že by to stálo desítky milionů korun.

Český Krumlov tehdy uzavřel smlouvu o dodávce diet s nemocnicí.

Dietní strava z nemocnice je sice bezvadná, vyrobená pod dohledem zkušených dietních sester, avšak poněkud razantněji zasahuje do městské kasy, než když se diety vařily ve školách. Převážení a ohřívání jídla konec konců také snižuje komfort pro konečného spotřebitele.



„Asi je to dáno dobou, kdy se každý soudí o všechno, takže pravděpodobně ze strachu o takovéto dopady se udělalo naprosto striktní opatření, které nejsou školy schopné realizovat," konstatuje Dalibor Carda a vzpomíná na doby, kdy šlo zrealizovat v kuchyni plně dostačující dílčí opatření a vyčlenit jednu kuchařku pro uvaření diet pro několik málo jednotlivců. "Nedovedu si představit, jak to řeší menší města a obce, kde není nemocnice a dietní kuchařka na dosah."