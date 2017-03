Dnes se můžete pobavit na Chlumském biatlonu nebo na maškarním plese

Českokrumlovsko - Podívejte se, kam se můžete zajít pobavit o víkendu.

Heidi, děvčátko z hor, zhlédnou dnes zájemci v rámci Kinokavárny v kavárně U Tří koček v Horní Plané od 18 hodin. Rodinný film přiblíží příběh malé Heidi a jejích přátel. Vstupné 80,- Kč.



Chlumský biatlon se koná dnes ve sportovním areálu Cihelna pro příznivce sportu, recese a dobré nálady od 13 hodin. Závod je pro kategorie děti, dorost, muži, ženy a veteráni. Trať tvoří 500metrový okruh kolem Cihelny se zastávkou na střelnici, pro děti je okruh cca 200 m. Běžet se může bez běžek nebo na starých běžkách určených k likvidaci. Program a občerstvení zajištěno. Zve Chlumská banda.



RPŽ aneb růže pro ženy II. Město Rožmberk nad Vltavou zve dnes ženy z Rožmberka, Přízeřu, Metlice a dalších částí do kavárny Lar Cafe na náměstí v Rožmberku. Od 15 hodin čeká ženy občerstvení, holčičí pokec, dárečky a květiny.



Maškarní ples pořádá dnes TJ Hraničář Malonty v tamním kulturním domě od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Rockband.



Jeden svět. Program regionálního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Český Krumlov 2017 začíná již dnes. Jako tradičně začne benefičním koncertem, na kterém ve 20 hodin vystoupí brněnská skupina KVĚTY. Místem koncertu je Divadelní klub Ántré. Vstupné je 150 Kč. Zajděte si na koncert kapely, která v jižních Čechách nebývá tak často.



Příhody včelích medvídků. V neděli od 15 hodin pro děti hraje Divadlo Krapet Praha. Dobrodružství čmeláků Brumdy a Čmeldy je možné vidět v Městském divadle Český Krumlov. Vstupné 50 Kč.



S ČT Sport na vrchol se vrací opět na Lipno. Od pátku až do neděle si mohou všichni lyžaři Skiareálu Lipno zajet závod v obřím slalomu. Vyzkoušejte si na vlastní kůži být závodníkem, projet si profesionálem postavený obří slalom, kde vás snímají kamery a po dojezdu s vámi udělají rozhovor. Je to jedna velká zábava, při které si užijí všichni členové rodiny bez rozdílu věku.