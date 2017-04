Dnes začíná uzavírka železničního přejezdu v Kaplici Nádraží

Kaplice Nádraží - Motoristé se mohou těšit na vylepšení železničního přejezdu v Kaplici Nádraží, ale do konce dubna se musí obrnit trpělivostí kvůli dalekosáhlým objížďkám.

Železniční přejezd v Kaplici Nádraží.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Objížďka pro vozidla nad 12 tun:

Motoristé na silnici I/39 ve směru od Č. Budějovic pojedou přes Přísečnou a Český Krumlov do Černé v Pošumaví, odtud přes Frymburk, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod a Loučovice do Rybníka, kde se napojí na původní trasu.

Objížďka pro vozidla do 12 tun:

Vozidla od Č. Budějovic ve Strážkovicích zamíří do Trhových Svin a Kaplice Nádraží, kde se napojí na E 55.

Objížďka pro vozidla do 3,5 tuny po silnici II/157:

Ve směru od Č. Krumlova pojedou přes Přídolí až do Omleničky, kde se napojí na E 55.

Objížďka pro vozidla do 12 tun na trase II/157:

Vozidla pojedou do Českého Krumlova, kde zamíří do Větřní, Rožmberka nad Vltavou a tam se napojí na objízdnou trasu pro vozidla do 12 tun. Čili dál směr Rybník k E 55.



Úplná uzavírka přejezdu potrvá do 30.dubna.