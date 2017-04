Dobrovolníci v regionu se snaží vyčistit obce a města, dnes i Krumlov

Český Krumlov - Kolem dvaceti dobrovolníků připravených na úklid neřádstva, které po městě odhazují jiní, se sešlo v sobotu ráno před českokrumlovským Městským divadlem v rámci celostátní akce Ukliďme Česko.

„Nejprve vám řeknu něco slov na téma bezpečnost,“ zahájila setkání vedoucí městského odboru životního prostředí Vlasta Horáková. „Není to zase až taková legrace, protože samozřejmě najdeme sklo a jiné nebezpečné předměty. Rovněž jsou lokality, kde můžeme najít injekční stříkačky. Takže děti, v žádném případě na ně nesahat, radši ani dospělí. Pak mi o nich řekněte, my je vysbíráme sami.“



Posléze s úsměvem zadoufala, že při úklidu rovněž najdou poklad, jako se to podařilo sběračům odpadků ve Štěchovicích. „Proto tu jsme,“ zavtipkoval Jan Vozábal.



Sběrači si rozdělili lokality a od Vlasty Horákové dostali nejenom rukavice, pytle a zářivě barevné vesty, ale také pití, pečivo a děti čokoládové zajíčky.



Do akce Ukliďme Česko se zapojují i další obce a města. Například ve Křemži se do úklidu pustily i nejmenší děti. „Uklízeli jsme ve čtvrtek,“ líčila Alena Nováková z Mateřského centra Křemílek. „Byla docela zima, ale dětem to nevadilo. Běhaly sem a tam a neustále nosily nějaké odpadky a pečlivě je třídily do připravených pytlů. Pro všechny děti jsme pak měli připravenou sladkou odměnu.“



Alej v Chlumu, která je oblíbeným místem procházek školkových dětí, uklízelo téměř 50 dětí z MŠ Chlum, MŠ Křemže a MC Křemílek.