Dobrovolníci začínají uklízet Český Krumlov

Český Krumlov – Nasadit rukavice, popadnout pytle, a jde se na to. Tak zahájili žáci Základní školy Kaplická Český Krumlov úklid terénu nad Krumlovem. Jsou tak první dobrovolnickou skupinou, která odstartovala pomoc v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, ke které se město Český Krumlov připojilo.

Část dětí ze Základní školy Kaplická v Českém Krumlově.Foto: Deník/Zuzana Kyselová



Další dobrovolníci jsou vítáni. Hlavní úklid města a jeho okolí vypukne v sobotu. Sraz všech je v 9 hodin před Městským divadlem.

„Kolik lokalit uklidíme, záleží na tom, kolik nás na úklid bude. Zatím se přihlásilo kolem čtyřiceti lidí včetně dětí,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Vlasta Horáková. „Do pátku se ještě dobrovolníci mohou hlásit, abychom věděli, kolik máme zajistit úklidových prostředků a dětských rukavic. Dětem, které budou pracovat v blízkosti silnic, pro jistotu nasadíme i vesty, abychom zvýšili jejich bezpečnost.“ Od Městského divadla budou skupiny lidí převezeny do jednotlivých vytipovaných lokalit. Město Český Krumlov se k akci Ukliďme Česko přidalo loni. „Hezky se to rozjíždí,“ těší Vlastu Horákovou. „Někdy je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé schopni venku vyházet, ale je prima, že na druhé straně se najdou lidé ochotní se k úklidu přidat.“

Ve středu se do úklidu na Kostnici zapojilo všech zhruba padesát žáků ZŠ Kaplická. Pak se přesouvali ještě ke Křížovému vrchu. Z lesa vytahali kusy eternitu, televizor, pletivo, množství skla a další. „Já našel nějakou tu pánvičku, jako vždycky, taky flašky od piva, džusu a tak,“ hlásil například 15letý David Fučík z Černé v Pošumaví, který sám nasbíral tři vrchovaté pytle. Ale stejně se tužily i ostatní děti.

"Pracovité jsou všechny děti, pracují s elánem a nadšením," pochválil je učitel Jiří Kopál. "Jedna skupina pracuje nad rybníkem, my tady u Kostnice. Zaplněné pytle necháme na místě, pro ty přijedou z životního prostředí."

Učitelka Lenka Štrbková doplnila: "Tuto lokalitu nám přidělilo město. Sbíráme tu už podruhé."