Domov důchodců má svou opravdovou kapličku

Horní Planá /VIDEO/- Místo zasvěcené Bohu mohou navštěvovat na zahradě senioři domova v Horní Plané.

Dost možná je to jediný domov důchodců, který si postavil vlastní kapličku.



Kaplička v jihočeském stylu stojí v klidné zadní části zahrady. Nechybí u ní lavička a kolem šumí voda potůčku i zahradního jezírka. Od středečního odpoledne se kaplička stala místem, kde mohou klienti rozjímat a hovořit s Bohem. Sám českobudějovický biskup Vlastimil Kročil za asistence místního faráře Jana Špačka kapličku zasvětil svatému Antonínu z Padovy.



„Je to také asi jediná kaplička, která bude zasvěcená sv. Antonínu, a je to kaplička s lidským příběhem,“ uvedla před mší svatou ředitelka Domova Renata Březinová. Kaplička vznikla díky nadšení a ochotě řady lidí.



Stavbu kapličky financovaly obce Černá v Pošumaví a Větřní, významní mecenáši tohoto domova důchodců.



Kaplička je svým způsobem originální, neboť ji víceméně podle svých představ postavil místní stavitel kapliček Miloš Lukáč. „Je to jeden z mála stavařů, kteří se mi vymkli z rukou,“ vyprávěla se smíchem Renata Březinová. „Nicméně slíbil, že to bude kaplička nejkrásnější, a myslím, že je. Také bych chtěla poděkovat autorovi vyřezávané sochy sv. Antonína, řezbáři Josefu Bicanovi z Buku.



Doufám, že tato krásná socha bude zdobit kapličku dlouho. A děkuji i obyvatelům domova, kteří svými modlitbami přispěli k tomu, že tady kaplička stojí.“



Klienti domova absolvovali mši svatou a slavnostní svěcení v sedě teple zabaleni na lavičkách. „Z kapličky mám velkou radost,“ řekla obyvatelka domova Ludmila Janková z Frymburka. „Musím ze zdravotních důvodů chodit pravidelně na procházky, tak sem chodím každý den.“



„Je to moc hezký,“ je spokojený také další obyvatel Jaroslav Bureš z Dobříše. „Zastavím se tu a rozjímám. Jsem tady už osm let a strašně se mi tu líbí.“