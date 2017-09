Domovinka chystá stěhován svých služeb

Český Krumlov - Pečovatelské služby v Českém Krumlově budou pod jednou střechou.

Dům s pečovatelskou službou Za soudem v Českém Krumlově.Foto: Deník

Bude to lepší pro klienty i pečovatelky.



Tak trochu jako známá „škatulata“ se bude odehrávat přemisťování služeb mezi pečovatelskými domy. Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Českém Krumlově budou mít díky přesídlení lepší a logičtější organizaci. Do DPS v ulici Za Soudem se přestěhuje odlehčovací služba s čtyřiadvacetihodinovým provozem, zatímco v DPS na Vyšehradě zůstanou nájemní byty, administrativa a terénní pečovatelská služba.



Odlehčovací služba umožňuje pečujícím osobám krátkodobě předat péči o seniory, chronicky nemocné či handicapované, kteří se v každodenním životě bez pomoci neobejdou. „Neděláme z toho domov důchodců,“ říká ředitelka.



Ředitelka Domů s pečovatelskou službou v Českém Krumlově Ivana Ambrusová vysvětluje: „Neděláme z toho domov důchodců, nemocnici ani léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN). Je to služba, která má odlehčit osobě pečující o své bližní, aby načerpala síly.“

V DPS Za Soudem zůstanou prostory stejné, je ale nutné zvětšit zázemí pro pečovatelky. „Bylo maličké, pro jednu pečovatelku. Teď jich tam bude patnáct,“ dodala Ivana Ambrusová. Další vylepšení se budou týkat spíše detailů a specifického zařizování pokojů. Ředitelka doufá, že stěhovat se budou v prosinci nebo lednu a přesídlení povede i k navýšení kapacity.



„Zájem je velký. Kapacitu máme velmi naplněnou, v poslední době musíme i odmítat. Právě proto jsme tento projekt vytvářeli,“ dodala Ivana Ambrusová.



„Někdy je to jediná možnost, jak někam na chvíli odjet,“ povzdechla si Hana Lauková z Českého Krumlova, která už šest let pečuje o svou čtyřiadevadesátiletou maminku. Služeb domovinky využila několikrát a přístup personálu si velmi chválí. „Pečovatelky jsou velmi milé a vstřícné. V současnosti to ale kapacitně zřejmě nestačí, toto léto pro nás místo nebylo. Přizpůsobit se musím, když mají volno, a ne když to zrovna potřebuji,“ potvrdila Hana Lauková.



DPS Za Soudem disponuje patnácti nájemními byty, z čehož pět bytů je 1+1 a ostatní jsou jednopokojové. Cílem je vytvořit domácí prostředí, které klientům usnadní přechod z domova. „Pro pečovatelky už včera bylo pozdě,“ dodala se smíchem Ivana Ambrusová.



Kristina Zavala