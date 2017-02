Dvojnásobného vraha hledá policie.

České Budějovice - Před sedmi lety zavraždil matku a nevlastního otce. Trpí schizofrenií a zřejmě přerušil léčbu.

Vraždu manželů Malhockých, známého českobudějovického divadelníka Pavla a jeho ženy Jany, jsme připomněli v Deníku minulý týden. Jejich vrah Jan Heidinger, který si změnil příjmení na Reitinger, byl před třemi lety propuštěn z ochranné ústavní léčby v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, když mu pražský soud změnil léčbu na ambulantní.

SKRYTÉ PÁTRÁNÍ

Od 4. ledna po něm utajeně pátrala policie kvůli vyšetřování pokusu o ublížení na zdraví a nebezpečnému vyhrožování. Zatím prý však není jasné, co se stalo. „Nejprve jsme po něm z taktických důvodů pátrali skrytě, což znamená, že do dneška nebyl viditelný ve veřejné databázi. Kriminalisté dosud nevědí, kdo je pachatelem jistých trestných činů, a hledaný by jim mohl pomoci k objasnění důležitých skutečností," řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Uvedl také, že Reitinger 17. února nepřišel k psychiatrovi.

Českobudějovický psycholog Rostislav Nesnídal vysvětlil, že přestane-li schizofrenický pacient užívat léky, jejich účinnost ještě určitou dobu přetrvává. „Poté může dojít k atace onemocnění, kdy se nemocný může chovat jako před léčbou, nebo také zcela jinak, bývá dráždivější, těžko to předvídat," doplnil psycholog. Primář bohnické nemocnice Jiří Švarc potvrdil, že léčba této nemoci je doživotní a nepřetržitá medikace je nezbytná.

Jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner v úterý uvedl, že na žádost kolegů z Prahy kriminálka prověřila Reitingerovy kontakty na jihu Čech. „Hledaný by se v kraji neměl vyskytovat," sdělil Jiří Matzner.

MUSÍ DÁVAT POZOR

Obavy z možného vývoje situace potvrdil syn zavražděného Mikuláš Malhocký. S nevlastním bratrem měli dobré vztahy, ale od tragédie s ním v kontaktu nebyl. „Doufám, že pokud viděl nebo uvidí nedávno vysílanou televizní reportáž připomínající onu událost, že ho to nepopudí a nepřijede si potom vyřídit účty. Obávám se, že kdyby skutečně nebral léky, bylo by to vážné. Nezbývá mi nic jiného, než si dávat pozor a pořádně se zamykat," svěřil se Mikuláš Malhocký. „Policie slíbila, že mě budou informovat, kdyby ho našli, nebo zjistili něco nového."

POPIS:

Jan Reitinger, případně Jan Heidinger

Narozen 28. 11. 1981

Bydliště – okres Praha II

Nebezpečný, neozbrojený

Výška 180 až 1J90 cm

Zdánlivé stáří 34 až 38 let

Hubený, hnědočerné vlasy, hnědé oči