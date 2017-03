Emoce doprovázely jednání o střední škole

Kaplice /FOTOGALERIE/ - Kapličtí ukázali, jak moc jim na gymnáziu a obchodní akademii záleží. Sál kina praskal ve švech.

Studenti, rodiče, bývalí studenti, učitelé, zástupci vedení školy, města i kraje se v úterý k večeru sešli v kaplickém kinosále na společném rokování o budoucnosti tamního gymnázia a obchodní akademie. Střední škole totiž, a to zejména gymnáziu, již několik let ubývá žáků a situace se dostala do tak tristního stavu, že je třeba řešit, co bude se školou, která má v Kaplici více než šedesátiletou tradici, dál.



I když jednání doprovázely emoce, neslo se v klidném, konstruktivním duchu. „Jednání bylo rozhodně přínosné,“ zhodnotil poté místostarosta Kaplice Libor Lukš. „Argumentace zazněla ze všech stran, jsem rád, že bylo vše řečeno. Nyní si to zanalyzujeme a budeme hledat cesty, jak dál.“



Do problematiky kaplického gymnázia a obchodní akademie díky názorům ze všech stran pronikli nejenom všichni posluchači, ale také první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která je ve své funkci něco málo přes tři měsíce.



"Když jsem od starosty města slyšela, že po Kaplici běhají chiméry, že se bude rušit gymnázium, že se bude gymnázium stěhovat a podobně, byla jsem překvapená. Začala jsem tedy přemýšlet o tom, jak to na gymnáziu vypadá. Sloučení proběhlo 1.1. 2006 z důvodu úbytku žáků. První věc, kterou vnímám velmi negativně, bylo právě toto sloučení. Protože nacpat do sebe gymnázium, obchodní akademii a SOU pod jednu konglomeraci, není to nejšťastnější. Zvláště když gymnázium, jak nám studenti ukázali na spotu, má šedesátiletou tradici. S tím, co se stalo v roce 2006, bohužel už nic neuděláme."



Nicméně během jednání Lucie Kozlová vlila do duší všech přítomných naději, že se se střední školou možná ještě podaří něco udělat, i když je situace vážná, a podaří se střední školu v Kaplici udržet. Město, obyvatelé Kaplice, studenti, učitelé, ani kraj gymnázium a obchodní akademii v Kaplici rušit nechtějí. Je třeba tedy vymyslet, jak to udělat, aby zájemci o studium začali zase přibývat. O tom se nyní bude intenzivně jednat.



