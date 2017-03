Festival Jeden svět nabízí pozoruhodné filmy

Český Krumlov - Český Krumlov – Festival dokumentárních filmů Jeden svět slavnostně odstartoval ve čtvrtek večer v Městském divadle Český Krumlov. Letošním tématem je Umění spolupráce. Festival nabídl osm filmů zahraniční i české provenience.

„Sedm let se v Českém Krumlově potkáváme nad lidskoprávními snímky,“ říká koordinátorka festivalu Václava Šnokhousová. „Naší snahou je vždy upozornit na problematiku, které se předchozí ročníky nevěnovaly. Promítání v divadle předcházely školní projekce. Filmy zhlédlo 1200 studentů.“



Festival nabízí i debaty se zajímavými hosty. V doprovodném programu dnes a zítra můžete od 13 do 21 hodin ve foyer Městského divadla zhlédnout pomocí virtuálních brýlí vybrané filmy z kategorie Jeden svět interaktivně. Například zničené syrské Aleppo.



Od svého vzniku v roce 1999 je jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Od roku 2011 probíhá regionální část festivalu pravidelně rovněž v Českém Krumlově



Páteční a sobotní program:

Pátek

17:00 Epidemie svobody + Debata Městské divadlo, Horní Brána 2, Český Krumlov



19:00 Zmetci + Debata Městské divadlo, Horní Brána 2, Český Krumlov





Sobota v Městském divadle

13:30 Do zbraně + debata v Ántréé

15:00 Život začíná po stovce

17:00 Přijímání + debata

19:00 Slavnostní zakončení festivalu, titulky pro neslyšící – film Dobrý pošťák