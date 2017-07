Fond má rekordní zisk a Seidel šetří kasu

Český Krumlov - Pohled do výroční zprávy Českokrumlovského rozvojového fondu za loňský rok byl pro valnou hromadu příjemný. Reálná čísla nám sdělil jednatel fondu Miroslav Reitinger.

Kurátor expozice Petr Hudičák a jeho kolegové mají důvod k radosti. Ve fotoateliéru Seidel se vyfotografovaly za rok neuvěřitelné tři tisícovky lidí.Foto: archiv Deníku

„Při našem loňském obratu něco přes 54 miliónů jsme dosáhli zisku před zdaněním 11,5 miliónu korun,“ uvedl s tím, že velkou měrou se na tomto úspěchu podílí tržby z parkovacího systému. To je dobrá zpráva pro městský rozpočet. Právě v něm totiž končí velká část tohoto příjmu formou nájemného za parkoviště. Potvrzuje to místostarosta Josef Hermann.

„Při dobrých výsledcích fondu navíc získává město bonus v podobě navýšení nájemného. Potvrzuje se, že směr je správný, a že v parkování, na jehož rozvoji pracujeme, stojí za to hledat rezervy,“ uvedl.

Další významnou částí příjmů fondu jsou například i tržby z pronájmu nebytových prostor. Českokrumlovský rozvojový fond dosáhl historického úspěchu i v situaci kdy dlouhodobě nezvedá nájmy. Miroslav Reitinger prozradil recept, jak toho dosáhnout.

„Snažíme se pracovat i s výdajovou stránkou, náklady udržujeme na co nejnižší úrovni. Ty výsledky dosahujeme se stejným počtem zaměstnanců a se stejným potenciálem firmy. Jde o to, co nejefektivněji využívat možnosti, které máme,“ konstatuje jednatel a upozorňuje i na dobré zprávy, které přicházejí z některých středisek, která v minulosti přičiněním fondu vznikla. Ačkoli jsou dnes v oblasti kultury finanční injekce do projektů všeobecně nutné, Muzeum Fotoateliér Seidel začíná generovat velmi příznivé finance, které v konečném důsledku šetří městskou kasu.

„Je to zásluha všech, kdo se na chodu ateliéru podílí a velký dík patří zejména Petru Hudičákovi a Zdeně Mrázkové za obrovský kus práce na knize Lipno krajina pod hladinou, která se velmi pozitivně odrazila na hospodářském výsledku,“ říká Miroslav Reitinger. Úspěšná kniha se dočkala už dvou dotisků a v současné době je v rozpracování další podobný titul.

Na Fotoateliéru Seidel je pozitivní i to, že si k němu našli cestu obyvatelé Českého Krumlova. Důkazem jsou obsazené fotovíkendy a obrovský zájem o novoročenky, vánoční přání a další tématická focení. Nejde už jen o muzeum, ale o živé kulturní centrum.