Funkeři Top Dream Company přivítají jaro v Krumlovské Fabričce

Český Krumlov - Top Dream Company přijíždí do Českého Krumlova už 5. května! V dobré a primárně roztančené náladě zazní na koncertech kapely i její čerstvá novinka So Dance.

Funkeři Top Dream Company přijedou do Českého Krumlova.Foto: Archiv kapely

Kapela Top Dream Company nabízí svým fanouškům možnost spojit hudbu s hokejem. Dne 5.5. zahraje v klubu Fabrička, kde mezi koncerty nabídne přenos hokeje. /Navíc, pro prvních 50 příchozích panák Metaxy zdarma./



K nové písni kapela natočila i klip. Stejně jako u videa Xstát se kamery a střihu ujal Adam Koller. Tentokrát klip vznikl ve smíchovském Futurum Music Clubu. Na rozdíl od předchozího singlu novinka neřeší společenskou situaci u nás a ve světě.



„So Dance je typická a jak název napovídá taneční pecka, kterou chceme narušit tu obrovskou zimu a mrazy, které nás letos zastihly. Myslím si, že lidi by se měli více bavit, užívat si více reálného života, na živých koncertech schovat mobily, vypnout sociální sítě a soustředit se jen na hudbu a tančit," říká autor hudby i textu Petr „Harmy" Harmáček.

V So Dance se k mikrofonu postavil nejnovější člen desetičlenné skupiny Jakub Vaňas, pro kterého je to po Xstátu již druhý videoklip s Top Dream Company. „Jsem moc rád, že jsem se dostal do tohohle úžasného kolektivu. Navíc to, že teď během krátkého období vydáváme už druhý klip a další jsou v plánu, svědčí o tom, že jsme si s klukama snad sedli a bude to jen lepší a lepší", myslí si zpěvák Jakub Vaňas.



Jako významný support oslovili kapelu Tokaref, která hraje od roku 2012 a i na ně se můžete v rámci večerního vystoupení těšit. Od roku 2016 začíná skládat více alternativní hudbu, točící se v rocku, popu i funku. V letošním roce si zahráli po boku kapel jako Květy či Lenka Dusilová.