Golfisté si poradili i bez dokonale střiženého trávníku

Krasetín – Hlahol se rozléhal na loukách v Krasetíně pod horou Kleť v okolí restaurace U Ševců.

To golfisté rozmanitého věku tam postupovali od jamky k jamce, dokud neabsolvovali všech osmnáct jamek.



S tím, že nemají k dispozici předpisový pažit, si hlavu nelámali. Poradili si. Míčky odpalovali nad zemí buď z krátkého kůlu, který si vždy zarazili do země, nebo stejně jako kůl posloužila vhodná prázdná bota. „Kůlu se v golfu říká týčko, zde je to šušeň,“ vysvětlil hlavní organizátor krasetínského prvního lučního golfového turnaje Pavel Hobza. Podobně si všichni poradili s holemi. Našlo se pár opravdových golfových, ale jinak stejně dobře posloužily hokejky, klacky, prkna, hole jakékoliv domácí výroby, baseballová hůl či typická hůl dědečkovská. „Každý je k tomu vybaven dvěma tenisovými míčky, jako doplněk je požadovaná pokrývka hlavy a kravata,“ dokreslil Pavel Hobza.



První golfový turnaj v Krasetíně o víkendu uspořádalo několik místních rodin. A nemá zůstat jen u toho. „Plánujeme i další akce, aby ten region tady trošku žil,“ říká Pavel Hobza. „Ze sranda golfu bychom chtěli udělat tradici.“



„Je to hodně dobrý,“ ohodnotil akci devítiletý hráč Pavel Těšínský.