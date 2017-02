Horní Planá chystá stavbu nové rozhledny

Horní Planá - Na dobrovodském vrchu vyroste konstrukce s vyhlídkovou plošinou.

Kaple na Dobré Vodě.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Novou atrakci pro návštěvníky i obyvatele města chystají Hornoplánští. Park Adalberta Stiftera nad náměstím by měla doplnit nová rozhledna.

„Rozhlednu máme v územním plánu od roku 2014,“ řekl starosta města Jiří Hůlka. „V současnosti máme vybraného projektanta, v srpnu by měla býtk dispozici projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu v nákladu asi šesti milionů korun.“



Podle studie to bude kovová konstrukce vysoká 32 metrů s vyhlídkovou plošinou. Přístupná bude celoročně a zdarma. „Současně bude výchozím bodem do zpřístupněné části bývalého vojenského prostoru a stane se součástí vyhlídkového trojbodu Alpenblick, Moldaublick a naše bude Šumavská vyhlídka,“ doplnil Jiří Hůlka.



Rozhledna poskytne výhled na Plechý vrch a Smrčinu, do vojenského prostoru na Špičák, na Horní Planou i na svatý Tomáš a Vítkův hrádek. Při příznivém počasí mohou být vidět i Alpy.



„Jak získáme stavební povolení, začneme shánět dotační titul. Při stavbě nebudeme kácet žádné stromy,“ ujistil Jiří Hůlka. Na pastvině u Stifterovy stezky nedaleko města stojí již jiná menší dřevěná rozhledna, která současně slouží myslivcům. Ale ta neskýtá tak aktraktivní vyhlídku, jaká bude z nové rozhledny na Dobré Vodě.