Horská služba hledala běžkaře zbytečně, byl v pohodě a v teple

Šumava - Devětatřicetiletý číšník z Kubovy Huti a zároveň zdatný sportovní běžkař včera vyrazil na trénink, ráno jeho zaměstnavatel zjistil, že vůbec nespal doma.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Michal Fanta

Jakmile na to dnes přišel, ihned zalarmoval Horskou službu. „Číšník mu prý včera ráno řekl, že si během volného dne dá tréninkově trasu z Huti na Zadov a zpátky. Nájemce restaurace nám sdělil, že když jeho zaměstnanec nepřišel do práce, šel se podívat do jeho pronajatého pokoje," uvedl Jaromír Forst, zasahující člen Horské služby Šumava. Hostinský zjistil, že číšník doma nespal a nebere mu mobilní telefon.



Vzhledem k tomu, že běžkař vyrazil na túru už včera ráno, obávali se horští záchranáři nejhoršího. „Ihned jsme vše oznámili Policii ČR a požádali je, aby zaměřili jeho mobilní telefon. Zároveň jsme vyrazili na sněžných skútrech do terénu a projížděli všechny trasy s běžeckými stopami, kudy mohl včera jet," popsal zahájení pátrací akce Jaromír Forst.



Záchranáři během dvou hodin propátrali rozlehlý prostor mezi Kubovo Hutí a Zadovem, dále směrem na Borová Lada a Kvildu. Marné hledání přerušil kolem jedenácté dopoledne běžkařův zaměstnavatel. „Zavolal nám s omluvou, že jeho číšník je na světě a zřejmě v pořádku. V rámci tréninku na Jizerskou padesátku se nějak dostal ke kamarádovi do Vimperku, tam setrval v družné zábavě a teprve druhý den před jedenáctou dokázal o sobě dát vědět," komentoval konec akce Jaromír Forst.



„Jsem ochoten pochopit takové jednání od návštěvníka, který nezná zásady bezpečného pohybu v horách. Ale sportovní běžkař, člověk, který na Šumavě žije, pracuje a trénuje, a nedá vědět, že jede na běžkách jinam a zůstane tam do rána bez oznámení, to skutečně pochopit nedokážu," řekl k dopolednímu zásahu Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.



Připomněl, že každý běžkař nebo pěší turista musí, především pak v zimě, říci kam jde či jede a kdy se hodlá vrátit. „Zároveň také pro vlastní bezpečí musí nahlásit jakoukoliv změnu oproti předchozímu plánu cesty," doplnil náčelník Janďura.