Horská služba hledala dvě ztracené lyžařky na běžkách

Šumava – Dvě večerní pátrání po dvou ztracených ženáchv okolí Srní v sobotu šťastně zvládli záchranáři Horské služby (HS). Obě paní byly nalezeny.

Horská služba Šumava.Foto: archiv Deníku

V prvním případě kontaktoval HS krátce po 17. hodině přítel pohřešované s tím, že se paní vydala ze Srní na běžkách. „Pán nevěděl, kterým směrem, zda k Prášilům, nebo na Modravu. Takže jsem zalarmoval naše členy v Prášilech, na Kvildě a na Zadově, aby propátrali všechny směry a trasy," uvedl Štěpán Pospíchal, dispečer HS Šumava. Běžkařce se nedalo dovolat na mobil a přicházela tma.



„Po necelé půlhodině bezvýsledného pátrání jsem na pohřešování osoby upozornil Policii ČR. Ta už o ní věděla. U Čenkovy Pily se konala záchranná akce," řekl Štěpán Pospíchal. Někdo totiž kontaktoval linku 112. „Povolali jsme Leteckou záchrannou službu a záchranář lehce podchlazenou paní vytáhl na laně do vrtulníku. Ten ji transportoval do nemocnice v Sušici," doplnil Martin Brejcha, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.



Posléze HS zalarmoval přítel další ztracené běžkařky. „I ona se vydala ze Srní, bez svítilny ji dostihla tma. Prášilského kolegu jsem poslal prohledat trasy od Srní k jeho stanici. Kolem šesté večer mi volal s tím, že paní našel a předal příteli," popsal Štěpán Pospíchal.



„Pokud má někdo informace o tom, že přítel či manžel nedorazil z túry ve smluvený čas, ať volá Horskou službu co nejdříve. Za tmy je pátrání ztíženo a může dojít k ohrožení hledané osoby," varoval Michal Janďura, náčelník HS Šumava. Nutností je mít u sebe vybavení. Svítilna nebo tzv. čelovka by měla být jeho součástí i v případě, že běžkař plánuje návrat za světla.