Hrátky se seniory návštěvníky pobavily a dozvěděli se ještě užitečné

Český Krumlov – Série setkání seniorů nazvaná Seniorské hrátky odstartovala v úterý odpoledne v Českém Krumlově. Během září budou pokračovat v dalších jihočeských městech.

Cílem akce je představení Senior Pasů. „Je to slevový systém pro seniory od pětapadesáti let,“ vysvětlila za pořadatele Kateřina Podivínská. Po registraci obdrží Senior Pas zdarma, který dostanou do schránky nebo si ho mohou vyzvednout na kontaktním místě v Českých Budějovicích. Program podporuje Jihočeský kraj.



Zábavné odpoledne má ale především nabídnout seniorům příležitost k setkání, kulturní zážitek i informace. Perličkou je představení doprovázené zpěvem v podání slavného Josefa Laufera, které v krumlovských klášterech dokázalo rozesmát i rozezpívat plný sál diváků. „Koncert byl nádherný,“ pochvalovala si například návštěvnice Vlasta Vaněčková.



Zájem byl i o měření tlaku a celkového cholesterolu. Při tříminutovém čekání na výsledky z kapky krve se senioři mohli poradit ohledně zdravého životního stylu. „Dneska je už zdravotní gramotnost lidí na docela dobré úrovni, takže o sobě ví, jaké mají choroby, co mohou od svého zdravotního stavu očekávat,“ řekla Marie Tichálková z Krajské hygienické stanice.



O e-receptech, na které musí všichni lékaři i lékárny přejít do konce roku, hovořil nemocniční lékárník Miroslav Gros. Přestože některé lékárny jsou už do systému zapojené, procento vydávaných e-receptů je zatím malé. „Z velké části se tomu brání obvodní lékaři, obzvlášť ti starší. Spousta lékařů dnes nemá ještě ani počítač, neumí napsat ani klasický recept na počítači, takže do toho budou muset spadnout po hlavě a naučit se to,“ zhodnotil Miroslav Gros. Lékárnám, které jsou už nyní závislé na elektřině a internetu, zase přibude další rizikový faktor – kolaps centrálního úložiště receptů. Podle státního ústavu pro kontrolu léčiv je ale systém připravený. „Valná většina lékařů už dnes recepty přes počítač píše, takže tam se mění jen to, že ho nevytisknou klasicky, ale pošlou do centrálního úložiště,“ dovysvětlil Miroslav Gros.



Zklidnit se návštěvníci mohli u antistresových omalovánek, které si ale častěji brali domů. Vyzkoušet si na místě mohli řadu hlavolamů. „Některé hlavolamy jsou dělané na postřeh, některé na představivost či paměť. Lidé si dokážou, že zvládnou i takovou na první pohled složitou věc,“ povzbudila Katka Mikulášková. Prarodičům doporučuje, aby si zavzpomínali na hlavolamy z vlastního mládí s vnoučaty, pro která je to naopak něco nového.



Na klášterním dvoře nechybělo ani občerstvení, kávu mohli návštěvníci doplnit čerstvým ovocem, které patří do základu potravní pyramidy, jak připomínal další letáček. „Už jsem si nechala změřit tlak a cholesterol, registrovat si Senior Pas a dala si kafíčko,“ uzavřela spokojeně Vlasta Vaněčková.





Autor: Kristina Zavala