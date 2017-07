Jaká byla vojna na Vítkově hrádku, zavzpomínal Josef Babor

Svatý Tomáš - Dort v podobě Vítkova hrádku obdržel v sobotu při slavnostním zahájení sezony na hrádku jeho purkrabí Pavel Navrátil ke svým sedmdesátinám.

Nechal ho pro něho vytvořit Josef Babor ze Sezimova Ústí, přítel z mládí z Tábora.

„Byl jsem tady na vojně přesně dva a čtvrt roku,“ vyprávěl Josef Babor. „Nesloužil jsem přímo tady na hradě, ale dole na rotě. Sloužil jsem na Medvědím vrchu na radaru. Tady na hrádku byli kluci, kteří hlídali letadla. Ale patřilo to k nám.“

Tehdy, v roce 1962 až 63, stál Vítkův hrádek pro veřejnost v zakázané zóně, i když pohraniční pásmo bylo až o půl kilometru dál, takže tam bylo dost pusto. „Sem na hrádek jsme chodívali za klukama na pokec, když se nám sem podařilo utéct, protože sem jsem nesměli. To tady byly ještě jiné schody, ne dnešní dřevěné, ale původní kamenné,“ vzpomínal Josef Babor. „Zvenku to tu ale vypadalo skoro stejně jako teď. Vojna to byla dobrá, nemůžu si stěžovat. Akorát ten první rok byla tvrdá kvůli buzeraci. Ale ten druhý rok – já se v životě tak neměl! Sloužit se muselo a poslouchat taky, buzeraci jsme měli jen na rajonech, ale když si na to člověk zvykl – vojáci z povolání nebyli zase až tak špatní.“

Jednou v oblasti zažili i narušitele. „Myslím ale, že to byla spíš provokace,“ líčil Josef Babor. „Večer nahoře na radaru strážný asi trochu poklimbal. Já vylezl z bunkru a viděl jsem jenom stín, řvu: Střílej! Ale než k tomu došlo, stín byl pryč. Byl z toho velký humbuk, péesáci (pohraniční stráž) to tu všude obklíčili. Pak zjistili, že ten člověk věděl, kudy šel v noci, a přešel tudy zpátky zase hranici. Pak se v nějakých vídeňských novinách objevila fotka z radaru. Asi ten dotyčný vyfotil strážnýho skrz vrata. Byl z toho veliký poprask,“ smál se.

Josef Babor navštívil Vítkův hrádek, místo svého vojančení, dvakrát loni a už také letos, ale předtím tam nebyl padesát let. „Jo, je to tady dobrý,“ zhodnotil.

Vítkův hrádek žil v sobotu muzikou a nechyběli ani šermíři. Nyní je po celé prázdniny otevřený denně od 10 do 17 hodin, o víkendu do 18 hodin.