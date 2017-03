Je rozhodnuto. Nájemníci v Kaplici začnou kupovat byty

Kaplice - Dlouhodobý spor o cenu privatizovaných bytů města Kaplice je u konce. Město a nájemníci se dohodli.



Vedení města Kaplice a obyvatelům panelového domu, který jde do privatizace, se po několika měsících podařilo dojít ke konečnému řešení ohledně ceny, za kterou si mohou nájemníci byt, v němž žijí, odkoupit. Město podle znaleckého posudku původně požadovalo tržní cenu ve výši zhruba 14 500 korun za metr čtvereční. To se jevilo nájemníkům značně přemrštěné a nemínili se s tím smířit. Po dlouhých vzájemných jednáních a ustanovení nového znalce činí konečná průměrná cena 13.996 korun za metr čtvereční. To sdělili v pondělí zastupitelé na veřejném zasedání tentokráte ve velkém sále Slovanského domu, který posluchači z řad veřejnosti prakticky zcela zaplnili.

Nyní mají nájemníci půl roku na to, aby se vyjádřili, jestli si byt odkoupí.

„Není to výhra ani prohra,“ zhodnotil výsledek Michal Postl, právní zástupce nájemníků . „Podle mého názoru tady proti sobě nestojí a nemají stát dvě nesvářené strany. Naopak by to měli být partneři. Klienti doufali ve vstřícnější přístup města, ve výraznější slevu, doufali, že budou více zohledněni vzhledem k sociálním podmínkám, věkové struktuře obyvatel a také k podinvestovanému stavebně technickému stavu toho domu. Čili já dosaženou cenu vnímám jako maximum možného.“

Stejně mluvil také obyvatel panelového domu č. 526, 527 a 528 v sídlišti Na Vyhlídce Ludvík Bartyzal. „Ano, dosáhli jsme maxima toho, co se dalo za dané situace získat. Toto už je v podstatě konečná. Teď už záleží na každém, jak se rozhodne.“ Ujistil, že svého boje za snížení ceny nelitují. „Bezpochyby jsme rádi, že jsme do toho šli. To, co nám bylo předloženo, nebylo akceptovatelné.“



