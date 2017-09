Ještě je možné zapojit se do tradiční soutěže knihovny

Český Krumlov – Až do 3. listopadu mohou děti i školy či školky odevzdávat své soutěžní práce na téma Tajuplný Český Krumlov. Městská knihovna v Českém Krumlově totiž vyhlásila již 14. ročník výtvarné a literární soutěže.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Letošní téma je věnováno 25. výročí zápisu Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. Soutěž je určena pro děti a mládež do 15 let věku z českokrumlovského regionu.



„Český Krumlov je město opředené mnoha pověstmi a tajemstvími,“ říká hlavní organizátorka knihovnice Helena Jelínková. „Bílá paní Perchta, alchymisté, tajemné poklady, ale i děsuplný příběh Dona Julia a Markétky Pichlerové… Veselý život na rožmberském dvoře, ale i meditativní a duchovní svět klášterů… a mnoho jiného. Pověsti ale mohou vznikat i v dnešní době a zahledět se můžete i do budoucnosti. Téma prakticky nemá meze.“



Hotové práce odevzdávejte nebo e-mailem posílejte do dětského oddělení českokrumlovské knihovny.

Propozice:Obrázky musí být zafixované proti rozmazávání a knihovna nedoporučuje používat fixy.

Literární práci je třeba odevzdat čitelně napsanou. Může být psaná i ručně, jen ne obyčejnou tužkou.

Navíc obě kategorie musí být samostatně – čili nekombinovat literární práci s obrázky. Na rubu musí být celé jméno, adresa, věk i škola.