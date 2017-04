Jezy na Vltavě budou už brzy zase sjízdné

Českokrumlovsko - Oficiální zahájení vodácké sezony se blíží. Spolek půjčoven lodí a kempů na Vltavě rozhodl, kdy se budou na jezy instalovat šupny.

Odemykání Vltavy ve Vyšším Brodě.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

Jako tradičně vodáci a všichni ti, kdo mají s Vltavou co do činění, odemknou Vltavu 22. dubna. A to na dvou místech – v kempu Pod hrází ve Vyšším Brodě a v kempu v Českém Krumlově. „Od toho dne skutečně otevřeme některé jezy,“ přitakal předseda spolku Radek Šťovíček. „To znamená, že do odemykání řeky nainstalujeme na jezy šupny a otevřeme některé propusti.“



To se konkrétně týká jezů v Herbertově a ve Spolí. Jez ve Zlaté Koruně bude otevřen pouze 22.4. a poté opět uzavřen, na sezonu se pro vodáky otevře až od 1. května. Krumlovský jez pod zámkem ale pro vodáky zůstane ještě neotevřený, tam jim nezbude, než lodě přenést. V kartáčích šlajsny jezu je zachycena spousta nepořádku, který je třeba vyčistit, takže tady bude sjezd zprovozněn pravděpodobně až po tradičním jarním čištění Vltavy 6. května.



Kromě toho nyní členové spolku pracují na zdokonalení Navigace Vltava, kterou zavedli už loni. Navigace Vltava je aplikace pro chytré telefony a na web, která je pro vodáky k dispozici ke stažení zadarmo. „Tam vodáci najdou všechny potřebné a aktuální informace pro splouvání Vltavy na celou trasu z Vyššího Brodu až do Českých Budějovic,“ upřesnil Radek Šťovíček. „Najdou tam i jak jezy bezpečně splouvat, kde najdou občerstvení nebo místa k přespání a jiné.“



Členové sdružení ještě opraví a obnoví informační tabule kolem řeky a rozšíří je o další údaje, například o tzv. trauma body a důležitá telefonní čísla.

„Pro zvýšení bezpečnosti jsme zmapovali také staré cesty, aby se v případě potřeby mohli záchranáři z Integrovaného záchranného systému k vodákům na řece dostat,“ doplnil předseda.



Jez u Mrázkova mlýna v Českém Krumlově, kde vloni nebývala o nebezpečné situace nouze, bude opět zabezpečen lanem a cedulí, které budou vodáky navádět, kudy mají jez splout. „Ale navigační hlídky na jezy umístíme jen, pokud to bude situace vyžadovat,“ podotkl Radek Šťovíček.



Jedním z hlavních cílů spolku půjčoven lodí a kempů je udělat pro vodáky řeku co nejvíce bezpečnou.



Do budoucna má však spolek ještě jeden cíl: „Chtěli bychom do několika let dosáhnout splavnění jezu v Boršově,“ prozradil Radek Šťovíček. „První kroky k jednání už podnikáme. Je to totiž na trase jediný jez, kde se lodě přenášejí i za normálního stavu vody.“