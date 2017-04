Jihočeská ČSSD už se domluvila a jako lídra navrhla Stanislava Mrvku

České Budějovice - Na 1. místě je Stanislav Mrvka, na posledním Jiří Zimola.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.Foto: Josef Böhm

Tak vypadá jihočeská volební listina kandidátů do Poslanecké sněmovny. Alespoň tak ji pražskému předsednictvu navrhnou jihočeští sociální demokraté po pondělní schůzi výkonného výboru.

Jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka byl jasným favoritem, při tajné volbě byl zvolen jednohlasně všemi 17 hlasy.

Za ním se řadí kandidáti takto: Ondřej Veselý, Petr Podhola, Olga Bastlová, Vlasta Bohdalová.

Praha by měla kandidátku potvrdit 8. dubna.

První reakce členů ČSSD na jihu Čech

Ondřej Veselý, (ČSSD Písek - bývalý starosta)

„Stanislava Mrkvu naprosto podporuji. Je to nejúspěšnější komunální politik za poslední dobu. Vážím si ho jako politika a především také jako člověka. Jsem moc rád, že je to právě on. Má mou jednoznačnou podporu. Nejedná se však o žádný převrat. Jiří Zimola být lídrem kandidátky nechtěl."

David Slepička (ČSSD), zastupitel Týna nad Vltavou:

Jako člen krajského výkonného výboru jsem se dnes zúčastnil volby lídra kandidátky. Standa Mrvka je podle mého nejlepším možným lídrem, vzhledem k aktuální situaci sociální demokracie. Je úspěšným komunálním politikem a to je přesně typ politika, který může navrátit sociální demokracii důvěru voličů. Za mne je to jednoznačně pozitivní vzkaz voličům, že politika se dá dělat slušně a poctivě.

Jiří Pravda (ČSSD), radní Jindřichova Hradce:

Velice to panu Mrvkovi přeji. Myslím si, že je to ocenění jeho práce, zásluh a taky toho, že vždycky dokázal být manažerem a dokázal vést město. Věřím tomu, že jako poslanec bude platným členem poslanecké sněmovny. Je to vlastně také ocenění práce městské a okresní organizace sociálních demokratů, protože je to o tom, že sociální demokracie v Hradci měla nejlepší městský volební výsledek v komunálních volbách. Pokud se týká Jiřího Zimoly, tak ten už na konferenci sociální demokracie prezentoval, že nebude na prvním místě. V ČSSD platí neslučitelnost funkcí, tudíž by si musel vybrat mezi funkcí poslance a hejtmana. To znamená, že on si vybral funkci hejtmana a tím pádem se ani nestavěl do čela kandidátky. Bylo by to i nefér vůči voličům, protože by pak nemohl dostát svým závazkům. Kdo je lídr, ten se tomu musí poctivě věnovat, alespoň já to tak vidím

Jana Krejsová, ČSSD Prachatice, zastupitelka města

Dozvídám se to od vás, nebyla jsem na místě. Kandidáti z Prachaticka prošli naší okresní konferencí. To, že byl zvolen jako lídr jihočeské kandidátky pan Mrvka, je pro mě dobrá zpráva. Mám ho ráda. Podle mého názoru je to čestný chlap, mluví pravdu, a proto si ho jako člověka velmi vážím. Rozhodně s tím nemám žádný problém. Beru to pozitivně a myslím, že to může být člověk na správném místě. Zároveň musím říct, že mi nevadí, zda bude na prvním místě zrovna pan Mrvka, nebo Jiří Zimola. Toho si samozřejmě vážím také, ať se teď povídá, co se povídá. Znám pozadí toho příběhu a myslím si o tom své.