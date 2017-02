Jméno odhadce ceny městských bytů v Kaplici ještě nepadlo

Kaplice - Patová situace ohledně privatizace bytů v Kaplici se zatím výrazně dopředu nepohnula. Pracovní komise hledá nového odhadce.

Byty v tomto panelovém domě jsou na prodej. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Pracovní skupinu tvoří jak zástupci města, tak zástupci nájemníků, kteří se nechtějí smířit s cenou, za jakou jim chce město byty v panelovém domě se třemi vchody prodat.



„My jsme navrhli některé znalce, protistrana má však zřejmě obavu, že je nějak ovlivňujeme. Na tom ale nemáme žádný zájem,“ odmítá starosta Pavel Talíř. „Nájemci ztrácejí čas. Určitá skupina nájemníků už přišla s tím, že byty odkoupí za námi navrženou cenu, ale protože jsme se na zastupitelstvu s protistranou dohodli, že odhad ceny necháme udělat čtvrtým znalcem, a pak to bude cena konečná, žádným zájemcům nyní byty prodávat nemůžeme. Myslím, že si někteří začínají uvědomovat, že propásli dobu, kdy byla cena bytu příznivá, stejně tak podmínky poskytnutí hypoték.“



„Pořád jsem přesvědčený, že ta cena nebyla přemrštěná,“ stojí si starosta za svým názorem. Původní tržní cena za byty v panelovém domě č. 526, 527 a 528 požadovaná městem činila zhruba 14 500 korun za metr čtvereční.



Nový odhadce zatím nebyl určen. „Hledáme nového znalce, který bude přijatelný a nezávislý pro obě strany,“ řekl kaplický opoziční zastupitel Pavel Svoboda, člen pracovní skupiny. „Najít takového dobrého znalce je složité. Ale doufáme, že brzy dojde k jeho určení, máme vybráno několik jmen. Obě strany o problematice bytů hodně diskutovaly, vše kolem toho si už řekly. V plánu je několik schůzek, aby se vše doladilo.“ Podle Pavla Svobody je to o vůli hledat možnosti, jak situaci řešit. Znovu připomněl, že v bytech bydlí řada občanů, kteří se tam nastěhovali jako mladí, odchovali tam děti, více jak čtyřicet let platili nájem a nyní v důchodovém věku nemají na to si byt koupit. Navíc panelový dům a byty jsou ve stavu, kdy potřebují zrekonstruovat.



Vývoj situace:

Město se loni rozhodlo pokračovat v privatizaci bytů a prodat byty v panelovém domě č. 526, 527 a 528. Město totiž splatilo hypotéku na nástavbu střešních bytů na tomto domě, kvůli které dřív byty nemohlo prodat.

Odhadce stanovil tržní cenu bytů, přičemž město se přiklonilo k jednotné průměrné ceně za metr čtvereční pro všechny nájemníky bez rozdílu. Cena činí zhruba 14 500 Kč/m2.

Nájemníci tak vysokou cenu nečekali, protože věděli, za kolik prodávalo město byty v okolních panelácích před deseti lety. Navíc jejich panelový dům volá po rekonstrukci. l Proti ceně se postavili, zejména pro starší občany je to cena nereálná. Nechali si udělat jiný posudek, kdy znalec stanovil cenu bytů na 11 700 Kč/m2. To však není směrodatné, neboť každý znalec stanoví cenu více či méně odlišnou.

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že tedy bude určen nový znalec, který určí cenu novou, již konečnou.

Pro výběr odhadce byla ustanovena pracovní skupina, v níž mají obě strany také své právní zástupce.