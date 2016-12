Kam se můžete na Krumlovsku jít pobavit o vánočních svátcích

Českokrumlovsko - Můžete rozjímat na vánočních koncertech, nebo se vydat na výlet.

Adventní trh v Českém Krumlově.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

ADVENT

Adventní trhy se konají na náměstí Svornosti v Č. Krumlově. Bohatá gastronomická nabídka, výrobky s vánoční tematikou a tradiční řemesla. Otevřeno denně od pondělí do čtvrtka od 11 do 18 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin.

Vánoce s trpaslíkem se konají v sobotu v parku na náměstí ve Frymburku. Koledy trpaslíkovi, který přes svůj původ přežil až do dneška. Pořádá OS Lipno Dunaj.

Medvědí vánoce – 25. ročník se uskuteční v sobotu o Štědrém dni od 10 hodin na II. zámeckém nádvoří v Č. Krumlově. Hraje Kapka, organizuje Jan Míša Černý, Státní hrad a zámek Č. Krumlov, město Č. Krumlov a medvědí přátelé.



Na Vánoční koncert míšeného sboru Musica Viva si můžete zajít v neděli od 18 hodin do kostela sv. Markéty v Horní Plané. Vstupné dobrovolné.



Štěpánská taneční zábava. TJ Smrčina Horní Planá pořádá v neděli od 20 hodin na sále KIC v H. Plané „Štěpánskou taneční zábavu". Hraje Corso, bohatá tombola, vstupné 80 Kč.



Tradiční vánoční koncert českokrumlovské folkové kapely Kapka se koná v neděli od 17 hodin v R-galerii v Dlouhé ulici v Č. Krumlově.



Vánoce na Stezce korunami stromů v Lipně nad Vltavou se uskuteční v neděli od 12 do 14 hodin. Vánoční nadílka andělů.



Na Vánoční koncert pěveckého sboru Harmonie si můžete zajít v pondělí (26.12.) od 17 hodin do kostela sv. Bartoloměje ve Frymburku.



Medovina na hradě Velešín. Spolek přátel města Velešína společně s ČSOP, Lapky od Malše a sdružením Hrady na Malši zvou na „Medovinu na hradě Velešín 2016". Akce se koná v pondělí (26.12.) od 10 do 15 hodin v prostorách předhradí.



Vánoční koncert Smíšeného chrámového sboru a orchestru se uskuteční v pondělí (26.12.) od 19 hodin v Chrámu sv. Václava ve Velešíně. Zazní Missa Brevis, diriguje Martin Peschik.



Regionální muzeum v Horní ulici v Č. Krumlově je v sobotu a v neděli zavřené. V pondělí 26.12. je otevřeno od 12 do 17 hodin a vstup je zdarma.



Zpívání u jesliček se uskuteční v pondělí (26.12.) od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně. Vstupné dobrovolné, na zpívání koled brýle s sebou.



J.J. Ryba Česká mše vánoční – vánoční koncert duchovní hudby se koná v pondělí 26.12. od 19.30 hodin v kostele sv. Víta v Č. Krumlově. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Perchta a Krumlovský komorní orchestr.



Adventní a vánoční plavby na Vltavě od pondělí 26.12. do 6. ledna vždy od 13 do 18 hodin. Info na tel. 605218018.

Rouhův velešínský Betlém 2016 – již jedenáctou výstavu betlémů a vánoční výzdoby můžete navštívit na Kantůrkovci ve Velešíně. Ve všední den bude otevřeno denně od 14 do 17 hodin, o nedělích a svátcích otevřeno navíc od 10.30 do 11.30 hodin a na Štědrý den od 9 do 16 hodin a po půlnoční mši.



Kaple na Křížové hoře je otevřena za příznivého pro veřejnost v neděli (popř. ve svátek) od 13 do 15 hodin, možnost průvodce a výkladu na místě.



Vánoční prodejní výstavu můžete navštívit denně od 11 do 12 a od 13 do 17 hodin v R. galerii v Dlouhé ulici v Č. Krumlově. Výstava potrvá do 31. prosince.

Stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou je otevřena v prosinci od 10 do 16 hodin. Při nepřízni počasí je Stezka uzavřena, vstup se psy není povolen.

Disco párty se koná v neděli od 21 hodin v kulturním domě v Kaplici.