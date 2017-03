Kam se můžete na Krumlovsku o víkendu vydat za zábavou

Českokrumlovsko - Nabídka je rozmanitá. Od ručních prací přes až po moderovanou zajímavou debatu.

Na pohádku loutkového divadla Dokola „O statečném kováři Mikešovi“ zve dnes KIC Velešín od 16 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 50,- Kč.



Ručně šitý patchwork. Výtvarnou dílnou v Regionálním muzeu vás dnes bude provázet Marcela Losenická. S sebou jsou vítány zbytky nejlépe bavlněných látek a ostré nůžky. Akce se koná od 10 do 17 hodin.



Moderovaná debata na téma kulturní zvyklosti návštěvníků Krumlova KRUMLOVCULTURE.cz s pěti rodilými mluvčími, žijícími dlouhodobě v jižních Čechách, se koná dnes od 14 do 16.30 hodin ve velkém sále klášterů Český Krumlov. Diskutovat se zástupci americké, čínské, italské, ruské a senegalské národnosti mohou zájemci z řad veřejnosti.



Poslední večerní komentované prohlídky výstavy Císařův Pekař – Pekařův Císař jsou připraveny na 18.30 a 20 hodin v českokrumlovských klášterech. Výstava bude přístupná už jen do konce března.



Josefovskou zábavu pořádají srnínští hasiči v Kájově dnes od 20 hodin, autobus je zajištěn.



Dětský karneval si mohou užít děti v neděli ve sportovní hale Benešov nad Černou. Od 14.30 hodin budou hrát Rybníkáři.