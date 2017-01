Kam se můžete o víkendu vydat pobavit

Českokrumlovsko - Můžete plesat, poslouchat muziku, nebo si zajít do kina.

Baráčníci a hasiči z Věžovaté Pláně.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

PLESY

Sdružená Obec Baráčníků Vitoraz a SDH Věžovatá Pláně pořádají „14. Společný ples", který se koná v sobotu od 19 hodin v místním pohostinství. K tanci a poslechu hraje Šumavanka, vstupné 150 Kč, bohatá tombola.

Myslivecký ples pořádá v sobotu Myslivecký spolek Besednice. Začíná ve 20 hodin v restauraci U Martínků. Hraje Hájovanka, nebude chybět bohatá tombola. Vstupné 100 korun.

KONCERTY

Kapela Hra je to vystoupí v sobotu od 19 hodin v restaurant baru U Bejka v Linecké ulici v č. Krumlově.

Na „Tříkrálový komorní koncert" si můžete zajít v sobotu od 19 hodin do Renesančního sálu Vlašského dvora v Dlouhé ulici v Č. Krumlově. Na programu zazní díla od Bacha, Mozarta, Vivaldiho a dalších. Vstupné dobrovolné.



Kaple Jam4You zahraje v sobotu od 20 hodin v divadelním klub Ántré v Horní ulici v Č. Krumlově. Vstupné 90 Kč.

OSTATNÍ

Kláštery Č. Krumlov – v sobotu si můžete zajít na promítání filmu Pekařův císař od 16 hodin do velkého sálu bývalého konventu klarisek.

V hrnčířské dílně si můžete v sobotu od 10 do 18 hodin vyrobit golema Krumlena. A následuje doprovodný program – komentované prohlídky, Den s filmovým studiem Barrandov, fotografování v dobových kostýmech od 10.30 do 15.30 hodin. A na závěr večerní komentované prohlídky s živými obrazy od 18 a v 19 hodin.

SPORT

8. Třebonínská lední rallye se koná v sobotu od 10 do 12 hodin na zimním stadionu v Č. Krumlově. Lední hrátky pro malé i velké děti, soutěže, hry, ceny. Vstup povolen i v botách –nebruslícím a doprovodu dětí. Doporučené vybavení dětí: lyžařská nebo cyklistická helma, pevné rukavice. Vstupné dobrovolné a na vlastní nebezpečí.

Letošní novoroční výšlap Vyšebrodskem se po nějaké době vrací na poutní místo Maria Rast am Stein. Sraz účastníků je dnes v 10 h u Rožmberské brány vyšebrodského kláštera. Trasa pochodu povede kolem vodopádů sv. Wolfganga, dále na Martínkov a kolem „nové" roty přes obelisk dr. Nitsche k poutnímu místu. Opět bude odemčena obrazárna i kostel pro prohlídku. V cíli cesty, na poutním místě, bude tradičně připraven pro účastníky oheň k opékání a samozřejmě i různé lahůdky pro mlsné jazýčky.

KINO

Český Krumlov:

Anděl Páně 2, českou rodinnou pohádku Jiřího Stracha promítá kino Luna v sobotu od 15 hodin. Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek.....



La La Land, romantický muzikál USA ve 2D uvádí kino v sobotu od 17.30 hodin. Vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.



Velká čínská zeď, čínsko-americké velkolepé dobrodružné fantasy ve 3D je na programu kina v sobotu od 20 a zítra od 17.30 hodin. Film mapuje dlouhou cestu hrdinů do exotické země, na jejímž konci objeví jinde nevídané zbraně. A proč tedy Čína kdysi postavila Velkou čínskou zeď. Že by to ve skutečnosti bylo kvůli drakům…?



Zpívej, rodinný animovaný muzikál ve 2D promítá kino zítra od 15 hodin. Koala Buster Moon je ředitelem divadla, kterému hrozí krach. Pro jeho záchranu je schopný udělat cokoli a tak uspořádá největší pěveckou soutěž na světě. Z konkurzů vzejde pětice soutěžících. Všichni přichází do soutěže s nadějí, že vyhrají a že změní své životy.

Pasažéři, dobrodružný film USA ve 3D je na programu kina zítra od 20 hodin. Při vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzení o 90 let dříve, než bylo plánováno a odhalí, že se celá loď ocitá v obrovském nebezpečí a jen oni dva mohou zachránit životy 5 tisíc pasažérů.

Kaplice:

Assassin's Creed, akční film USA a V. Británie uvádí kino dnes od 16 hodin. Callum Lynch díky revoluční technologii odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky svého prapředka Aquilana žijícího v 15. století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k tajné organizaci Assasínů, která se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva.



Tenkrát v ráji, české válečné drama promítá kino dnes od 19 hodin. Příběh dramatického osudu českého horolezce J. Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.



Zpívej, rodinný animovaný muzikál ve 3D uvádí kino zítra od 16 hodin.



Velká čínská zeď, čínsko-americké velkolepé dobrodružné fantasy ve 2D promítá kino zítra od 19 hodin.

Velešín:

Assassin's Creed, akční film USA a V. Británie ve 3D je na programu kina dnes od 19 hodin.



Ozzy, španělský animovaný film ve 2D uvádí kino zítra od 16 hodin. Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy zjistí, že tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele. Právě ten vozí psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení.