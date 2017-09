Kam se můžete v sobotu na Českokrumlovsku zajít pobavit

Českokrumlovsko - Českokrumlovský regionu opět nabízí na sobotu bohaté a všestranné vyžití.

Ve Frymburku dnes budou hasiči zápolit v oblíbené noční soutěži.Foto: Petr Skřivánek

Koncert komunitního pěveckého sboru International School of Prague zazní od 19 hodin v klášterním kostele v Českém Krumlově. Na repertoáru jsou Anglické duchovní skladby. Po velice úspěšném adventním vystoupení loňského roku se do českokrumlovského klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie vrací s novým repertoárem studenti International school od Prague. Nenechte si ujít staroanglické duchovní písně i moderní spirituály v podání úspěšného vokálního tělesa!

Kapacita 200 osob, vstup 80/50 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.



14. ročník noční hasičské soutěže pořádá Sbor dobrovolných hasičů Frymburk v rámci Velké ceny Českokrumlovska. Jde o večerní soutěž družstev mužů a žen nejen z Jihočeského kraje. Odehraje se na dolní části frymburského náměstí na pravé straně. Od 8 do 02.00 hodin bude celá pravá strana náměstí uzavřena pro veškerý provoz mimo vozidel IZS. Start prvního družstva je v 19.30 hodin. Od 19 hodin začne večerní taneční zábava v pivním stanu.



Muži vaří, ženy pijí. To je tradiční akce pro rodiny se zdravě převrácenými hodnotami, kulinářské odpoledne s kuchaři a jejich výtvory od 11 hodin na hradě Pořešín. Srdečně zveme taťky a mamky, ať si to na hradě taky užijou! Recepty a suroviny vezměte s sebou! Vítězové obdrží poukaz na návštěvu restaurace Café Imperial Zdeňka Pohlreicha v Praze!



10. pouť sv. Linharta se koná v Pohorské Vsi. Pořádají ji Okrašlovací spolek Terezie a obec. V 10 hodin začne mše svatá s hudebním doprovodem tlumočená do němčiny. Od 13 hodin kulturně zábavný program. Ve 20 hodin začíná taneční zábava v místní restauraci.



Na Den otevřených týpí Indiánské léto zve Liga lesní moudrosti kmen Otyókwa spolu s ČSOP Velešín od 14 do 16.30 hodin na Jerynu u Velešína. Bude připraven odpolední program pro malé i velké návštěvníky, 2. ročník ochutnávky činnosti kmene Otyókwa, soutěže v zálesáckých a indiánských dovednostech a v poznávání přírody. Zkusit můžete střelbu z luku, rozdělávání ohně bez sirek, bude i výtvarné tvoření pod širým nebem.



Podzimní Třebonín petanque open pořádají sportovně kulturní komise a TJ Dolní Třebonín na obecním hřišti. Klání vypukne v 9 hodin, vyhlášení výsledků bude ve 14 hodin. Jedno družstvo tvoří jeden muž a jedna žena. Turnaj je součástí celoroční soutěže Třebonínská klání dvojic.



Vodáci hrají večer v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově.



Monastýrování aneb klášterní architektura. Navštivte od 14 klášter ve Zlaté Koruně od sklepa po půdu, kam se návštěvník běžně nedostane. Vstupné 130 korun.



Hasičská soutěž dětí se koná v Dolním Dvořišti od 10 hodin na hřišti za řekou.



Burza nejenom dětského oblečení a doplňků se koná od 8.30 do 13 hodin v kině Luna v Českém Krumlově.



Drakohrátky obsadí Kulturní dům v Malontech od 15 hodin. Na programu budou pohádky nejenom o dracích. Vyrábět se budou draci, kteří budou létat i bez větru. Vstupné je dobrovolné. V předsálí bude výstava fotografií od Marka Brichty, Romana Dürnfeldera a Jiřího Kubáta.



Zahradní (I)kosí slavnost, kterou tvoří dětské odpoledne a benefiční koncert kapely Pub Animals začne dnes od 15 hodin v zahradách pivovaru v Českém Krumlově. Na dětské odpoledne je vstup zdarma, děti čekají kosí soutěž o drobné ceny, skákací hrad, E.ON rodinný fotbálek, fotokoutek, malování na obličej a další. Výtěžek ze vstupného na benefiční koncert od 19 hodin půjde na podporu služeb ICOS Český Krumlov.



Den otevřených dveří v Jihostroji Velešín od 9.00 hodin. Přijďte si prohlédnout moderní strojírenskou výrobu. Podívejte se, kde se vyrábějí důležité komponenty průmyslové a mobilní hydrauliky a letecké techniky.



ČRS MO Křemže pořádá dne 23. září 2017 rybářské závody na rybníku v Holubově – II.memoriál Josefa Hurdy. Začínají od 9 hodin, prezentace je od 8 hodin. Vyhlášení výsledků v 16 hodin.



Bohemian Gran Fondo je charitativní akce určená pro širokou cyklistickou veřejnost, která se letos uskuteční 23. 9. 2017. Vedle sportovních cílů má Bohemian Gran Fondo i svůj společenský cíl, kterým je podpora projektů zaměřených na problematiku rakoviny prsu. Akce startuje od rána z parkoviště P3 v Českém Krumlově. Pět tratí Bohemian Gran Fondo má jednu společnou charakteristiku – patří svým profilem k nejtěžším tratím ve své délkové kategorii u nás. Všechny tratě mají start v Českém Krumlově a procházejí mimořádně krásnou a zachovanou přírodou Šumavy, Blanského lesa a horního toku Vltavy až k cíli u vysílače na nejvyšší hoře Blanského lesa - Kleti.