Kam se můžete v sobotu vydat na Českokrumlovsku za zábavou

Českokrumlovsko - Můžete si poslechnout, jak hrají mladé kapely, podívat se, jak vaří Petr Stupka, nebo si užít pěkný den na Vítkově hrádku.

Kuchařské čarování Petra Stupky je možné sledovat v Dolním Dvořišti.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Festival Cihelna – Vystupovat v Chlumu u Křemže pokračuje i v sobotu. Příznivci hudby si užijí řady kapel či interpretů. V sobotu začíná program ve 14 hodin tanečním vystoupením Benga čave. Během dne se vystřídají například pop-rockoví The River Of the Lost Souls, Bratři Karamazovi, The Oxx nebo Kalle. Vstupné na sobotu je 150 Kč. Organizuje CPDM Český Krumlov. Festival podporuje mladou regionální kulturní scénu.



Druhý ročník kuchařského čarování Petra Stupky pořádá Dolní Dvořiště v sobotu od 15 do 19 hodin u fotbalového hřiště. V doprovodném programu najdete lokální prodejce medu, košíků, marmelády, cukrové vaty, přírodních mýdel a jiné. Nebude chybět oblíbené malování na tvář. K poslechu hraje Masopustní trojka. Vstup zdarma.



Vernisáž výstavy obrazů Ivy Folajtárové se koná v sobotu v 16 hodin v klášteře Zlatá Koruna. Koncert autorky je od 17 hodin. Výstava potrvá do 30.9.



Malontské mixy, čili volejbalové klání pořádá v sobotu TJ Hraničář Malonty ve svém areálu. Klání doplní hudební zábava.



12. výročí otevření Vítkova hrádku se koná v 11 hodin ve Svatém Tomáši. Vystoupí šermíři s programem pro děti, country kapely, umělecká řemesla a večer na hrad zavítá žlutá paní.



Pašijové hry můžete zhlédnout v sobotu v Českém Krumlově na nádvoří Prelatury ve 20.30 hodin. Jde o příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Oobsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, ukončenou Ukřižováním Ježíše Krista.



Letní kino Horní Planá promítá v sobotu dobrodružnou pohádku pro celou rodinu Odvážná Vaiana. Animovaný film USA. Strhující příběh nebojácné dospívající dívky na její nebezpečné cestě. Hraje se za každého počasí od 21.45 hodin. Vstupné 90 Kč.



Festival komorní hudby v Českém Krumlově v sobotu uvádí koncert Capella Istropolitana od 19.30 hodin v Maškarním sále zámku. Bude nepochybně patřit k vrcholům festivalového programu. Je to koncert špičkového slovenského komorního orchestru Capella Istropolitana. Krumlovskému publiku toto světově renomované těleso zahraje kratší symfonické skladby Givanniho Battisty Sammartiniho, Ottorina Respighiho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Ilji Zeljenky. Jako sólista se představí vítěz interpretační soutěže Pražského jara v r. 2014, současný sólofagotista orchestru Národního divadla, budějovický rodák Jan Hudeček, který přednese dva virtuózní Vivaldiho fagotové koncerty.

Duchovní hudba v Českém Krumlově kolem r. 1600 je další program Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově. Ponořit se do jejích tónů můžete v neděli od 17 hodin v klášterním kostele v Českém Krumlově. Nedělní koncert v klášterním kostele Božího Těla vás přenese do Českého Krumlova doby posledních Rožmberků. Hudba tohoto prostředí je jedním z celoživotních badatelských témat hudebního historika, českokrumlovského rodáka Martina Horyny, který je zároveň zakladatelem a vedoucím vokálního souboru Dyškanti. V jejich intepretaci zazní duchovní skladby, jež jsou doložené buď v pramenech spojených s českokrumlovským kostelem sv. Víta, nebo s rožmberským dvorem.