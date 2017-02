Kam se můžete vydat o víkendu na Krumlovsku za zábavou

Českokrumlovsko - Dnes a zítra můžete tančit na plesech, sportovat nebo si zajít do divadla.

2. reprezentační ples města Český Krumlov. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Sobota 11.2. na Českokrumlovsku:

Kramolínský obřák se koná 11. a 12. února ve Ski areálu Lipno. Závody jsou určené pro mládež i dospělé.

Sobota s Lipno bez bariér.

Animace s lišákem Foxem Ski areál Lipno.

Muzikantský bál Kaplice od 20 h v KD Kaplice. Ples s muzikanty nejen pro muzikanty. Čtyři živě hrající kapely, doprovodný program, tanec. Hrají Správná pětka (dechová hudba); Good Times Big Band (bývalý Swing band Agria, oldies 60. - 90. léta); Shellou Band (populární hudba); MICHAL DAVID REVIVAL s kapelou (revival s popovými skladbami hitmakera Michala Davida). V doprovodném programu uvidíte juniorský taneční pár z Českých Budějovic a brazilskou capoieru v podání Jana Holického.Tombola.

Pepa Hladík jamsession od 20 hodin v areálu grafitových dolů v Českém Krumlově. Přijď si zajamovat.



ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA u kostela sv. Markéty v Horní PLané. Začíná ve 14 hodin. Dohlížet na jízdy bude obří loutka – šumavský silák Rankl Sepp provází odpolednem, kdy děti i dospělí mohou klouzat na pytlích plněných senem, a to přímo na náměstí. Občerstvení zajištěno. Pytel je možno zapůjčit si v infocentru.



Mezi úterým a pátkem – Divadlo Ungelt Praha. Představení začíná v 19.30 hodin v Městském divadle Český Krumlov. Ve vynikající tragikomedii hrají Regina Rázová, Milan Hein, Jitka Čvančarová a další.



Totální nasazení, koncert v klubu Fabrička Český Krumlov od 20 hodin.



Anna Vávrová od 19 hodin v klubu Šnek Č. Krumlov.



Kdo má čas hraje večer v Restaurantu U Bejka Č. Krumlov.



3. Reprezentační ples města Český Krumlov začne od 19 hodin v Zámecké jízdárně v Č. Krumlově. Večerem provází Daniela Písařovicová, hraje Fordance Orchestra, skupina Fragile, tombola.



Sv. Valentýn u Seidelů – v sobotu a neděli fotografování od 9 do 14 h ve Fotateliéru Seidel v Českém Krumlově. Rezervace je nutná předem.



Druhý ročník jedinečného LIPNO ICE MARATHONU . Extrémní závod na sněhu a ledu dnes můžete pozorovat v kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. Lipno Ice Marathon je výjimečný. Nestačí jen umět běhat a vydržet tradiční maratonskou vzdálenost 42,195 km. V závislosti na povětrnostních podmínkách musí obojí závodníci zvládnout i v těch nejtřeskutějších českých mrazech na sněhu a ledu, nebo po souši v bahně, písku, vodě, přes kameny, potoky a mokřady. Součástí celého podniku je i půlmaraton dlouhý 22 km a 10 kilometrová vzdálenost určená pro mladé sportovce. Trasa závodu povede napříč zamrzlým Lipnem.



XII. ročník závodu Hojnovodská zlatá lyže se kvůli nedostatku sněhu koná v Černém Údolí. Preentace: 8:30-9:30 hod - Hotel Hojná Voda; startovné: Elite:400,-Kč; Ostatní:300,-Kč; (Oběd v ceně startovného); START: hromadný 10:00 hod; ; STYL: klasický; KATEGORIE+TRAŤ: Elite - 35 km(2 okruhy); Ženy + hobby - 20km; CENY: pro vítěze běžecké lyže a jiné hodnotné ceny. Součástí je Dětská zlatá lyže - prezentace „U lípy" od 13:30 do 14:00 hod; Start 14:00 hod.



13. Fotbalový ples pořádají fotbalisté Sokola Křemže dnes od 20 hodin ve Sport baru Juvel v Křemži. K tanci a poslechu zahraje kapela Chlapi v sobě.



Sokolský ples pořádá Tělocvičná jednota Sokol Křemže dnes od 20 hodin v restauraci Pod Kletí v Holubově. Hrát bude kapela Grock.



Neděle 12.1.

Vše o mužích – Studio Dva Praha. Také tragikomedie. Od 19.30 h hrají Filip Blažek, Maroš Kramár a Michal Slaný. Městské divadlo Český Krumlov.



Sv. Valentýn u Seidelů – v sobotu a neděli fotografování od 9 do 14 h v ateliéru Seidel v Č. Krumlově. Rezervace je nutná předem.



Pohádkový karneval pro děti se koná v tělocvičně Základní školy Dolní Dvořiště od 14 hodin. Přezůvky s sebou.