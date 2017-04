Kam se o víkendu a ve svátek můžete vydat za zábavou na Českokrumlovsku

Českokrumlovsko - Volné dny nabízejí kromě čarodějnických sletů i jiné zajímavosti.

Český Krumlov. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Sobota:

Na výstavu Renate Franz PLAHS (Vídeň – Rakousko) zve dnes KIC města Velešín, Pepíno Balek a VSU-JČ. Vernisáž se koná od 17 hodin. Výstava potrvá do 12. května.



Kouzelný Krumlov – na náměstí od 10 do 18 h Májový jarmark až do pondělí.



V Museu Fotoateliér Seidel od 9 do 15 h májové fotografování. Fotografování bez prohlídky: 200,- CZK, fotografování s prohlídkou: běžné vstupné + 100,- CZK. Rezervace na info@seidel.cz



V Hradební ulici od 10 do 18 hodin Chuť Itálie. Malá ochutnávka Itálie v různých podobách – výstava fotografií, italské automobily, cooking show, prezentace sommelierů.



Neděle:

Repetice je název výstavy obrazů Petra Peška, která bude k vidění v českokrumlovské synagoze. Vernisáž se koná od 18 hodin.



Krumlovský hastrman. V neděli bude Vltava patřit příznivcům ploutvového plavání. V Českém Krumlově se uskuteční 12. ročník mezinárodního závodu Krumlovský hastrman. Soutěž s mezinárodní účastí pořádají českokrumlovští a lipenští vodní záchranáři ve spolupráci s Pro-Sport Český Krumlov. Soutěž včetně doprovodného programu se bude konat od 14 do 18 hodin před hotelem Gold a městském parku. Plave se na tradičním okruhu – start v městském parku, jezy Mrázkův Mlýn a tzv. Plášťák a proti proudu s cílem u Benešova mostu. Závod je spojený s programem „Kouzelného Krumlova“, kdy v Pivovarských zahradách předá vítězům závodu ceny starosta města.



Pondělí:

Výstava obrazů Igora Mitina začíná v pondělí. K vidění je do 15. 5. od 10 do 18 hodin v Městské galerii Český Krumlov.



Kouzelný Krumlov

Zahrada Kouzelné bylinky od 10 do 17 hodin.

Každou celou hodinu bude komentovaná prohlídka bylinkových záhonů. Otevřený bude i krámek s bylinkovými produkty.



Odpoledne otevřených muzeí a galerií.



Prohlídky města Český Krumlov.