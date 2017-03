Kam se v sobotu můžete na Českokrumlovsku vydat pobavit

Českokrumlovsko - Například ve Vyšším Brodě si můžete užít smršť kapel a ještě přitom podpořit dobrou věc.

Koncert pro Andu ve Vyšším Brodě z počátků této charitativní tradice.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

Hasičská zábava se koná v sobotu ve Větřní. Od 20 hodin ji pořádají místní hasiči v restauraci Slavie. Hraje Šťastná náhoda. Bohatá tombola.



Putovní Kino na kolečkách mělo v Hořicích na Šumavě úspěch, a tak se do obce opět vrátí. A to v sobotu. Na programu bude velmi úspěšná pohádka Anděl páně 2. Centrem dění se stane kulturní dům. Projekce začne v 16 hodin a vstupné je 70 korun. Aby bylo dosaženo maximální atmosféry tradičního kina, bude na místě k zakoupení i popcorn a limonáda. Akci pořádá obec Hořice na Šumavě.



Slunce, seno, veselka. Ochotnické představení, při kterém se jistě budete dobře bavit, uvidíte zítra v 19.30 hodin v sále kulturního domu v Malontech.

Jde o volné pokračování snahy malontských ochotníků zpestřit si dlouhé zimní večery a výsledek bude přestaven veřejnosti.



Xaver Baumaxa + Vasilův rubáš v českokrumlovském divadle od 19.30 hodin. Folk punková šňůra litvínovského písničkáře a kytaristy. Jeho projev je založen na slovních hříčkách, parodiích na hudební styly a zpěváky.



HaXna. Mladá metalová skupina z Klatov hraje v klubu Fabrička v Českém Krumlově. Jejich žánrem je hard rock metal.



Hra je to hraje večer v Restaurant baru U Bejka v Č. Krumlově.



Jubilejní 10. ročník charitativního Koncertu pro Andu se koná v sobotu v sále hotelu Šumava od 19 hodin ve Vyšším Brodě.

Můžete se těšit na: nejmladší kapelu ZUŠ Vyšší Brod a kapely Magma, Jiří Schelinger memory band,

Led Zeppelin s.r.o a Satisfucktion. Koncert zakončí kapela Kyanid, která představí své nové album

„Dny se zdály jiné“. Celým večerem bude provázet oblíbený moderátor Josef Bigi Bigas. Výtěžek

z dobrovolného vstupného bude věnován na Dětskou hematoonkologii v Českých Budějovicích.

Přijďte si již podesáté zavzpomínat a užít dobrou muziku. A hlavně? No přece podpořit dobrou věc!



Kaplické dny s řemesly a jarmarkem se po pátku konají ještě v sobotu od 9 do 16 hodin ve výstavní síni kina Kaplice. Prodej řemeslných výrobků a výtvarná dílna pro děti. Pořádají knihovna, DDM a KIC Kaplice.