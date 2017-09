Kam v sobotu na Českokrumlovsku za zábavou

Českokrumlovsko - Sobota 9.9. nabízí neuvěřitelně bohatou nabídku kulturních a společenských akcí. Stačí jen vybírat.

Uskuteční se například rybářské závody na Borském rybníku.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem se koná v sobotu od 10 do 16 hodin v Lipně nad Vltavou. Program bude nabitý ukázkami zásahů jednotlivých složek. Den s Integrovaným záchranným systémem připraví návštěvníkům ukázky zásahů a techniky hasičů, policistů a záchranářů. Podívat se můžete i na policejní koně a kynology.



Vábení babího léta se koná na hradě Dívčí kámen od 10 do 17 hodin. Od 10 do 15 hodin děti cestou od žel. st. Třísov zabaví nejrůznější úkoly, do 17 hodin bude program i na hradě a Dolním nádvoří.



Pohádkový les na Dubíku v Českém Krumlově si mohou děti užít od 14 hodin. Zápis trvá do 15 hodin. Sraz je na cestě, která je spojnicí mezi Krásným Údolím a Zámeckou zahradou (blízko ohrada s koňmi).

Program:

Cesta Pohádkovým lesem s plněním úkolů a sladkými odměnami.

V cíli možnost společného posezení u ohně s opékáním buřtů.

Rodinné vstupné 50 Kč.

Pruty na opékání, chléb a pití na místě.



Loučení s létem na Holkově se můžete zúčastnit dnes od 18 hodin. Evropa 2 live! Tour roztančí letní parket v Holkově ve Velešíně, nebudou chybět DJ's, ohňostroj či laser show.



Pěnová party dnes od 13 hodin rozdovádí děti v autokempu Jenišov u Horní Plané. Celé odpoledne bude hrát diskotéka pro děti.



Societas Musicalis vystoupí dnes od 17 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.



U Kuchařů v Krasetíně dnes v 17 hodin vystoupí Lenka Dusilová, Beata Hlavenková a Dorka Bárová.



O plešovický šutr se utkají dnes večer dobrovolní hasiči. Noční soutěž odstartuje na plešovické návsi v půl osmé večer.



Babiččina zahrádka ozdobí do 15. září přízemí radnice v Křemži. 8. zahrádkářská výstava začne dnes v 9 hodin a v 10 hodin se můžete pokochat vítězem soutěže o nejhezčího strašáka do zelí.



Sklep pod poustevnou na Křížové hoře nabídne dnes a zítra svou osobitou atmosféru od 13 do 17 hodin. V neděli bude navíc mimořádně k vidění odlitek hlavy Krumlovské madony.



Posezení s dechovkou se postará o zábavu pro děti i dospělé dnes od 13 hodin v Dolním Dvořišti. Zahraje Doubravanka, Kameňáci a Rock Band, pro děti budou nachystané atrakce zdarma.



První městskou slavnost pořádá v sobotu město Větřní. A to u příležitosti stanovení obce městem, 670 let první zmínky o obci Větřní, 150 let historie výroby papíru ve Větřní a otevření sportovně kulturního areálu. Slavnost začne od 13 hodin v areálu bazénu. Od 13 hodin začnou hrát kapely, v 16 hodin začne slavnostní ceremoniál. V 17 hodin vystoupí místní děti. Pak pokračuje koncert dalších kapel, zahrají například Jiří Schelinger revival, Schovanky, Cimbálovka a další.



VIII. South Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozidel, se koná ve dnech 8. a 9. září 2017 za účasti více než 140 posádek. Zavítá také do Českého Krumlova, Lipna nad Vltavou, Nových Hradů, Kaplice, Dolní Vltavice, Chvalšin nebo Třeboně.



7. ročník rybářských závodů na Borském rybníce pořádá MO ČRS Velešín od 7.10 hodin. Prezentace soutěžících je od 6.30 hodin. Vyhlášení výsledků bude v 17 hodin. První kolo je do 11 hodin, druhé kolo od 12.30 do 16 hodin.



Kupecká osada Krumbenowe se zabydlí dnes a zítra v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Veletrh pravěké a středověké kultury přenese návštěvníky přímo na historické tržiště, kde si budou moci sami vyzkoušet stará řemesla, jeskynní malbu, výrobu první keramiky, užít si hudbu a tanec či se zúčastnit lovu divé zvěře. Ruch osady můžete pocítit v sobotu od 10 do 20 hodin a neděli od 10 do 15 hodin.



Kromě toho se v Českém Krumlově koná řada akcí v rámci Dnů evropského dědictví.