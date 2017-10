Kam v sobotu na Českokrumlovsku za zábavou

Českokrumlovsko - V sobotu si můžete užít klání hasičů či rytířů na hradě nebo muziky heligonek.

Nenechte si ujít hradní turnaj na hradě Pořešín.Foto: archiv Deníku

Princezna na hrášku je pohádka loutkového Divadla Dokola, kterou můžete vidět v sobotu 7. 10. 2017 od 16:00 v sále kina ve Velešíně. Je určena pro děti i dospělí. Vstupné je 50 korun.



36.ročník Setkání heligonkářů je dnes hlavní událostí v Besednici. Akce se koná u příležitosti 89. výročí

Katastrofy „Na Poříčí“.

PROGRAM:

10.00 – 11.30 hod. Vystoupení „Kladenských heligonkářů“ (na terase u restaurace)

12.00 – 12.15 hod. Pietní akt na hřbitově u pomníku obětem katastrofy „Na Poříčí“

13.00 – 13.10 hod. Zahájení a projev starosty městyse Jaroslava Kleina

13.10 – 18.00 hod. Přehlídka heligonkářů

18.00 hod. Pokračování volné zábavy

7. října 2017 od 10 do 17 hodin bude otevřeno Formanské muzeum Josefa Smolíka (Náměstí č.p. 60).

7. října 2017 – Vepřové hody v Restauraci „U Martínka“.



Hradní turnaj v erbu střely 1317 - 2017. Uvidíte turnaj ozbrojenců ve šraňcích u příležitosti uplynutí 700 let od předání hradu Bavorem ze Strakonic pánům z Vitějovic, později zvaným z Pořešína. Je to celodenní zábavná show pro rodiny s dětmi od 9 do 18 hodin.

Program:

9:00 Otevření dílen kovářů, platnéřů, hrnčíře, předleny, řezbáře a středověké kuchyně

10:00 Průvod Bavora III. a bratří z Vitějovic hradem

10:15 Ceremonie předání hradu

10:30 Vyhlášení rytířského turnaje a úvodní souboje

12:00 Představení kejklířů a žertéřů

13:00 Slosování vstupenek o vzlet horkovzdušného balonu nad hradem

12:45 Oděv a zbroj rytíře - názorná ukázka oblékání odění a zbroje rytíře

13:00 Pokračování turnaje bojovníků

15:00 Cruentus a Media Vita, Kroměříž - hudba a tance středověku

15:30 Závěrečné turnajové souboje a finále

15:45 vzlet balonu nad hrad Pořešín

16:00 Vyhlášení vítěze turnaje

16:30 Slavnost na počest urozených pánů a vítěze turnaje, hudba a tanec

vstupné 200,- Kč, 100,- Kč děti do 10 let, děti do 6 let zdarma.



2. Frymburský turnaj v Texas Holdem Poker začne od 16 hodin v Bistru U hastrmana.



Koncert Jihočeského violoncellového orchestru začne v 17 hodin v Kulturním domě v Kaplici. Účinkují žáci, absolventi a učitelé z pěti hudebních škol v kraji (ZUŠ Tábor, J. Hradec, Třeboň, Velešín, Kaplice).



Vyhlídkový běh kolem Černé je závod pro každého, děti, běžce i neběžce či bosoběžce. Koná se v sobotu. Start a cíl: roh u bývalé masny u fotbalového hřiště. Startovné mají děti zdarma, dospělí 100 až 200 korun podle termínu, do kdy se přihlásí. Moderuje Matyáš Palkovič. Vyhlašovány budou i speciální kategorie jako nejrychlejší Čerňák nebo nejrychlejší žena z Černé, a kategorie bosé nohy a bosá obuv. Hlavní závod bude měřit 18,6 km. Ale poběží se i krátká trať, půlka závodu a trasy pro děti. Občerstvení zajištěno. Registrace začnou v 10 hodin dopoledne, závody odstartují po 11. hodině.

Ambasadorem akce je Jan Řehula, hlavní trenér triatlonové reprezentace, olympijský medailista ze Sydney 2000 a příznivec Jihočeského kraje.