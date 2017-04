Kam za zábavou o velikonoční neděli

Českokrumlovsko - V neděli se můžete slavnostně naladit na velikonočních koncertech.

Velikonoční tvořivá dílna – pořádá klub Fčas ve Frymburku od 9 do 11 hodin.



Velikonoční koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně od 17 hodin. Jiří Pavliva: Missa brevis a další skladby. Účinkuje Velešínský sbor a orchestr.



Velikonoční voroplavby v Českém Krumlově a pletení pomlázek v krumlovských Benátkách.



Sólový zpěv – manželé Košatovi z Prahy od 15 hodin v kapli na Křížové hoře v Českém Krumlově.



Velikonoční koncert duchovní hudby v kostele sv. Víta začne od 19.30 hodin. Účinkují Smíšený pěvecký sbor Perchta, Krumlovský komorní orchestr. Vstupné 100 Kč.



Velikonoční koncert duchovní hudby zazní v kostele sv. Jana Křtitele v Zátoni od 16 hodin. Účinkují Smíšený pěvecký sbor Perchta, Krumlovský komorní orchestr.



Velikonoční Bohoslužby se konají v neděli 16. 4. v 10 hodin v klubu pod kinem ve Vyšším Brodě. Uslyšíte písně a slovo o tom, co se na Velikonoce stalo a jak se nás to dotýká. Bude podáván čaj, káva a malé občerstvení Pořádá stanice Apoštolské církve Vyšší Brod.



Hasičskou velikonoční zábavu pořádají hornoplánští hasiči a hasiči z Perneku v sále KIC H. Planá od 20 hodin.

Pobavte se s kapelou Kocourovo kartáč, Bude bohatá tombola. Vstupné: 99,-Kč



Kláštery Český Krumlov:

VELIKONOČNÍ SLAVNOST V KLÁŠTEŘE

Jitřenka, pletení pomlázek, barvení vajíček a velikonoční hody na Klášterním dvoře! Přijďte se pobavit za poslechu folklórní hudby a tance! 14.00–16.00 hod, Klášterní dvůr a řemeslná ulička

platidlo Klášterní žetony, směnný kurz: 1 žeton = 10 Kč