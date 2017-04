Kamióny asi Krumlov neminou, o objížďce nic neví

Kaplice Nádraží - Od pondělí bude na týden uzavřen přejezd v Kaplici Nádraží. Do 10 tun se dá jet přes Trhové Sviny, ale dvě další objížďky vedou přes Krumlov, který má ve špičkách sám co dělat s vlastní dopravou.

Takový byl Krumlov vloni při rekonstrukci křižovatky. Vypadá to, že si to na chvíli zopakujeme.Foto: Deník / Houska Jan

Že nás čeká týden trpělivosti, nám potvrdila i autorka dopravně bezpečnostních opatření k této akci Lucie Kuklová z firmy Janev.



„Projet Krumlovem je někdy obtížné za normálních okolností, natož když sem pustíme provoz ze silnice 1/3. Bohužel ale nešlo vybrat jiné objízdné trasy a ty komplikace tu budou,“ uvedla s tím, že Krumlovsko je oblastí bez hustší sítě odpovídajících obchvatů, nemluvě o chybějícím obchvatu samotného Českého Krumlova. Okresním městem budou patrně projíždět i kamióny od Dolního Dvořiště.



Lucie Kuklová si nemyslí, že by k nám kamióny z evropských zemí přijely jinudy.

„Obávám se, že kamióny nezvolí jiné přechody z Rakouska, protože v sousedních státech není o této objížďce informovanost,“ uvedla.

Na to, jak bude – v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu zajištěna autobusová doprava na trase Kaplice České Budějovice, jsme se zeptali obchodního ředitele ČSAD autobusy České Budějovice Karla Coufala.



„Autobusy pojedou po místní objížďce, která nebude delší než jeden kilometr. Jedinou změnou bude posunutí zastávky v Kaplici Nádraží, jinak by rekonstrukce přejezdu neměla mít žádný vliv na běžný jízdní řád,“ řekl včera Deníku. Po dobu rekonstrukce bude na trati výluka železniční přepravy.



Kudy Krumlovskem

Vozidla do 12 tun pojedou z Dolního Dvořiště přes Rožmberk na Český Krumlov

Pro vozidla nad 12 tun je připravena trasa přes Vyšší Brod, Frymburk, Černou v Pošumaví a Č. Krumlov.